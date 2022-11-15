В Абайской области задержаны члены ОПГ, занимавшейся незаконной добычей золотосодержащей руды

Фото: Polisia.kz
Семей. 14 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Подразделениями департамента по борьбе с организованной преступностью МВД на участке "Едилбай" в Жарминском районе Абайской области задержана преступная группа, занимавшаяся незаконной добычей, переработкой золотосодержащего материала, самовольным пользованием недрами и организацией незаконной миграции, сообщает Polisia.kz.
В ходе проведенных мероприятий в 30 км от поселка Жангизтобе ликвидировано 2 незаконных цеха по переработке золотосодержащего материала. Задержаны 13 "черных" старателей, в числе которых 7 иностранцев. При проведении обысковых мероприятий было обнаружено и изъято 100 тонн золотосодержащей руды, а также более 2 килограммов взрывчатых (аммонит) и ядовитых (ртуть) веществ, а также оборудование, необходимое для добычи. Установлен местный житель, организатор преступной группы, являющийся хозяином незаконных цехов, собравший "бригаду старателей" по добыче и переработке золотосодержащего материала", - проинформировали в полиции.
Данный факт зарегистрирован по статье 287, части 3, УК РК.
Ранее сообщалось, что бригаду "черных" старателей задержали в Жетысуской области.