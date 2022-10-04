Бригаду "черных" старателей задержали в Жетысуской области

Фото: Polisia.kz
ТАЛДЫКОРГАН. 3 ОКТЯБРЯ - В горной местности близ села Баласаз полицейские задержали бригаду "черных" старателей, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Бригада состояла из шести мужчин из Жамбылской области и Алматы, все они были доставлены в районный отдел полиции, сообщает Polisia.kz.
Подозреваемые занимались добычей золотой руды без разрешительных документов. Полицейские изъяли у них: грузовик HOWO, экскаватор, УАЗ, буры, электрогенератор, перфоратор, специальные пики, заготовленные холщовые мешки, юрты и палатки.
Добытые ископаемые (различные камни и песок) были уже загружены в грузовик. По факту назначены соответствующие экспертизы и начато досудебное расследование, которое проводится по части 1 статьи 334 УК РК "Самовольное пользование недрами".