Пограничники пресекли попытку незаконного вывоза из РК 18,5 тонны золотосодержащей руды на 466 млн тенге

Костанай. 19 ноября. Kazakhstan Today -18 ноября пограничники на автомобильном пункте пропуска "Кайрак" в Костанайской области пресекли попытку незаконного вывоза из Казахстана в Российскую Федерацию 18 500 килограммов золотосодержащей руды, по предварительной оценке, на общую сумму 466 440 500 тенге, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает пресс-служба КНБ РК, задержанный груз передан в департамент государственных доходов по Костанайской области, по подследственности для принятия процессуального решения.

Ранее, 27 июля 2020 года, в этом же пункте пропуска уже пресекалась попытка вывоза золотосодержащей руды под видом кварцита.

В отношении водителя, гражданина РК, возбуждено уголовное дело, уполномоченными органами ведутся доследственные мероприятия.

Напомним , 8 ноября пограничниками в автомобильном пункте пропуска "Кайрак" (Костанайская область) пресечена попытка незаконного вывоза из Казахстана в Российскую Федерацию 9600 комплектов масок фильтрующих для защиты органов дыхания на общую сумму 5 500 000 тенге.

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