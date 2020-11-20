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Пограничники пресекли попытку незаконного вывоза из РК 18,5 тонны золотосодержащей руды на 466 млн тенге

19.11.2020 9505
Пограничники пресекли попытку незаконного вывоза из РК 18,5 тонны золотосодержащей руды на 466 млн тенге
Костанай. 19 ноября. Kazakhstan Today -18 ноября пограничники на автомобильном пункте пропуска "Кайрак" в Костанайской области пресекли попытку незаконного вывоза из Казахстана в Российскую Федерацию 18 500 килограммов золотосодержащей руды, по предварительной оценке, на общую сумму 466 440 500 тенге, передает Kazakhstan Today. 
 
Как сообщает пресс-служба КНБ РК, задержанный груз передан в департамент государственных доходов по Костанайской области, по подследственности для принятия процессуального решения.
 
Ранее, 27 июля 2020 года, в этом же пункте пропуска уже пресекалась попытка вывоза золотосодержащей руды под видом кварцита.
 
В отношении водителя, гражданина РК, возбуждено уголовное дело, уполномоченными органами ведутся доследственные мероприятия. 
 
Напомним, 8 ноября пограничниками в автомобильном пункте пропуска "Кайрак" (Костанайская область) пресечена попытка незаконного вывоза из Казахстана в Российскую Федерацию 9600 комплектов масок фильтрующих для защиты органов дыхания на общую сумму 5 500 000 тенге.
 

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