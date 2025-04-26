Похитили лес на 153 млн тенге: сотрудникам "Семей орманы" вынесли приговор в Павлодарской области
Павлодар. 25 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудникам резервата "Ертiс орманы" вынесли приговор за неоднократное хищение леса.
На скамье подсудимых оказались пять человек. Сегодня, 25 апреля, четверых из них, в том числе бывшего первого руководителя государственного резервата, суд признал виновными в хищении, взяточничестве, в создании и участии в преступной группировке", - пишет Zakon.kz.
Четыре сотрудника резервата получили от 12 до 10 лет лишения свободы. Пятого неработающего подсудимого суд приговорил к 3 годам лишения свободы.
Всем пятерым пожизненно запрещено занимать должности на государственной службе, судьи, в органах местного самоуправления. Всех пятерых ожидает конфискация имущества", - сообщает КазТаг.
Также с подсудимых в доход государства в долевом порядке взыщут более 120 млн тенге.
Приговор не вступил в законную силу.
Напомним, досудебное расследование по уголовному делу в отношении должностных лиц государственного лесного природного резервата "Ертіс орманы" Антикор завершил в июле прошлого года. По данным ведомства, ОПГ во главе с гендиректором резервата "Ертіс орманы" в период с апреля 2022 по декабрь 2023 года незаконно продавала деловую древесину под видом технологических и топливных дров. Был похищен лес на сумму порядка 153 млн тенге. В результате преступных действий государству причинен ущерб в размере 3,7 млрд тенге.
Несмотря на расследование, хищения в резервате продолжились. В сентябре прошлого года штабеля заготовленной не отведенной деловой древесины были обнаружены на разработке горельника Талицкого лесничества Семипалатинского филиала.
В апреле этого года в области Абай была раскрыта преступная схема хищения посадочного материала сосен, предназначенного для озеленения и восстановления лесного массива региона. В состав группы, занимавшейся хищением саженцев, входили местные жители и бывшие работники государственного природного резервата "Семей орманы".