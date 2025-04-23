22.04.2025, 14:09 58851
Саженцы сосны на 500 млн тенге украли в Абайской области
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Семей. 22 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В области Абай раскрыта преступная схема хищения посадочного материала сосен, предназначенного для озеленения и восстановления лесного массива региона, сообщает Polisia.kz.
Как рассказал представитель департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс, в состав группы, занимавшейся хищением саженцев, входили местные жители и бывшие работники государственного природного резервата "Семей орманы".
В результате проведенных мероприятий на территории Павлодарской области задержан 38-летний организатор и его сообщники. Все они взяты под стражу. Изъято более 260 тысяч саженцев, общая стоимость которых превышает 500 млн тенге", - сообщил Куандык Алпыс.
В МВД напомнили, что незаконная вырубка, уничтожение и хищение лесного фонда наносят колоссальный ущерб экологии страны и могут повлечь за собой более серьезные последствия.
Напомним, в сентябре 2024 года в "Семей Орманы" пресекли хищение леса. Тогда на разработке горельника Талицкого лесничества Семипалатинского филиала были обнаружены штабеля заготовленной неотведенной деловой древесины. Кроме того, в ноябре прошлого года года в Акмолинской области пресекли хищение сосен на миллион тенге.
Ранее сообщалось, что десятая часть леса в резервате "Семей орманы" потеряна из-за пожаров. Тем не менее в резервате продолжается незаконная вырубка леса.
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23.04.2025, 16:45 2776
Искали жертв через сайт знакомств - группу вымогателей задержали в Уральске
Среди пятерых задержанных - четверо студентов колледжей города Уральска
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Уральск. 23 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью департамента полиции Западно-Казахстанской области задержали группу молодых людей, подозреваемых в вымогательстве денежных средств у жителя Уральска.
Как сообщает Polisia.kz, пострадавший познакомился с девушкой через Telegram-канал сайта знакомств. После непродолжительного общения она пригласила к себе домой. После того, как он пришел по указанному адресу, в квартиру ворвались трое неизвестных. Представляясь старшими братьями девушки, они вывели потерпевшего на улицу и начали угрожать физической расправой, требуя деньги. Испугавшись, мужчина отдал сотовый телефон одному из нападавших, который тут же перевел деньги через мобильное приложение на свой банковский счет.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали всех участников преступной схемы.
Возбуждено уголовное дело по факту вымогательства. Среди пятерых задержанных - четверо студентов колледжей города Уральска. Одна из них - та самая девушка, организовавшая "ловушку" под видом свидания.
23.04.2025, 14:53 8611
Разыскиваемого Казахстаном мошенника задержали в Саудовской Аравии
Подозреваемый находился в международном розыске с 2018 года
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Астана. 23 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Разыскиваемого Казахстаном в течение семи лет мошенника задержали в Саудовской Аравии, сообщает polisia.kz.
В Эр-Рияде по запросу Национального центрального бюро Интерпола МВД Казахстана задержан мужчина, объявленный в международный розыск по подозрению в совершении мошенничества.
По данным полиции, летом 2018 года в Алматы подозреваемый под предлогом поставки овощей и фруктов из Узбекистана завладел денежными средствами одного из местных жителей в размере 5 млн тенге.
Ранее находившегося в розыске 11 лет преступника задержали по прилете в Усть-Каменогорск.
23.04.2025, 13:08 10691
Нападение на сотрудника полиции и покушение на убийство: членам ОПГ вынесли приговор в Карагандинской области
Фото: Depositphotos
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Караганда. 23 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Карагандинской области вынес приговор восьми членам организованной преступной группы, обвиняемым в тяжких преступлениях.
Подсудимых обвиняли сразу по нескольким статьям:
- создание и руководство ОПГ;
- незаконное приобретение, передача, хранение, перевозка, ношение газового, огнестрельного оружия, патронов и боеприпасов к ним;
- покушение на убийство, совершенное по найму в преступной группе;
- применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти;
- грабеж.
Двое подсудимых также обвинялись в недонесении о достоверно известном совершенном особо тяжком преступлении.
Суд установил, что 24 января 2022 года К., Ж., Х., К. и Т., вооружившись и облачившись в камуфляжную форму, под видом сотрудников департамента государственных доходов, имитируя проведение следственного действия - обыска, проникли в дом семьи Б., откуда в присутствии членов семьи открыто похитили их имущество в крупном размере.
Кроме того, в августе 2022 года М., А. и К. с целью совершения убийства Х. создали организованную группу и руководили ею, а К., С., М., Х. и В. за денежное вознаграждение вступили в указанную группу в качестве ее участников. Для совершения указанного преступления М. приобрел транспортное средство "ВАЗ 21114", а Х. по его указанию удалил номер кузова указанного транспортного средства", - рассказали в суде.
Покушение на убийство произошло 23 сентября 2022 года на парковке возле медучреждения.
Когда Х. с сыном вышли из клиники, сели в автомашину и стали выезжать с парковки, К., находясь на заднем сидении с водительской стороны автомашины марки "ВАЗ 21114", произвел шесть прицельных выстрелов в сторону Х. из боевого пистолета Макарова, из которых одна пуля попала в левое надплечье последнего, причинив легкий вред его здоровью, а остальные пули попали в правую сторону кузова автомашины", - рассказали подробности в суде.
Пытаясь скрыться от преследования, преступники, захватив с собой огнестрельное оружие, направились в сторону села Уштобе. Один из них скрылся, второй поджег автомобиль и спрятался в канале, где его нашли полицейские. При задержании С. выстрелил в полицейского из газового пистолета, причинив ему легкий вред здоровью.
Суд приговорил участников ОПГ к следующим срокам лишения свободы: А. - 18 лет, К. - 18 лет, М. - 18 лет 6 месяцев, К. - 21 год, С. - 18 лет, М. - 17 лет, Х. - 8 лет, В. - 4 года.
Приговор не вступил в законную силу.
23.04.2025, 10:13 16446
В Актобе осужден директор центра обеспечения безопасности дорожного движения
Фото: Depositphotos
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Актобе. 23 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Судом № 2 города Актобе вынесен приговор в отношении директора КГУ "Центр обеспечения безопасности дорожного движения и цифровых технологий города Актобе", сообщили в Антикоррупционной службе.
Антикор установил, что "он в сговоре с индивидуальным предпринимателем присвоил 35 млн тенге путем заключения фиктивного договора госзакупок и оплаты за заведомо невыполненные работы по нанесению дорожной разметки".
При этом, в нарушение требований законодательства закупки работ осуществлены способом из одного источника", - добавили в ведомстве.
Кроме того, по данным Антикора, обвиняемый "растратил бюджетные средства в размере 237 млн тенге, заключив с подрядными организациями договоры госзакупок работ по нанесению дорожной разметки, которые подлежали выполнению ими в рамках своих гарантийных обязательств".
Суд признал его виновным и назначил наказание в виде 8 лет лишения свободы, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе, судьи и в органах местного самоуправления", - проинформировали в Антикоррупционной службе.
Сообщается, что этим же приговором его сообщник приговорен к 7 годам лишения свободы, с пожизненным лишением права занимать материально ответственные должности в коммерческих и государственных организациях.
Судебный акт в законную силу не вступил.
23.04.2025, 09:19 19111
В Улытауской области осуждены убившие 15 сайгаков браконьеры
Каждый из подсудимых приговорен к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы
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Жезказган. 23 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Каражалский городской суд области Улытау вынес приговор в отношении четверых подсудимых, обвиняемых в незаконной охоте с причинением значительного ущерба государству, а также в незаконном уничтожении и перевозке сайгаков. Каждый из них приговорен к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы, а также к запрету заниматься охотничьей деятельностью сроком на 5 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Верховного суда.
По данным суда, четверо жителей Туркестанской области на мотоциклах выехали в область Улытау на поиски пропавшего табуна лошадей, взяв с собой охотничьи ружья.
Они отстреляли стадо сайгаков с целью последующей продажи, в том числе рогов. Всего были убиты 15 сайгаков - животных, относящихся к редким видам и находящихся под угрозой исчезновения. После этого браконьеры забили добытых животных, отделили рога и погрузили туши в машину. Во время оперативно-розыскной операции браконьеры были задержаны сотрудниками ОАО "Охотзоопром". Государству причинен значительный материальный ущерб - более 143 млн тенге", - проинформировали в суде.
В ходе судебного разбирательства подсудимые полностью признали вину, а причиненный ущерб был возмещен в полном объеме.
Отмечается, что приговор в законную силу не вступил.
22.04.2025, 18:20 47986
В Павлодарской области избили семилетнего мальчика
Фото: Depositphotos
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Павлодар. 22 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Павлодарской области сверстники избили семилетнего мальчика, передает корреспондент агентства.
Все участники инцидента установлены. Несовершеннолетние вместе с законными представителями доставлены в полицию. За ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей родители привлечены к административной ответственности. Кроме того, в комиссию по делам несовершеннолетних при акимате города Павлодара внесено представление. Дети поставлены на учет", - сообщили в департаменте полиции Павлодарской области.
Ранее в Сети распространилось видео, на котором группа детей избивает мальчика.
Как сообщалось ранее, в последнее время в Казахстане участились конфликты среди молодежи, сопряженные с особой жестокостью.
Агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему "Какова, на ваш взгляд, должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?". Большинство респондентов ответило, что защитить от хулиганов помогут большие уголовные сроки (70,64%). 22,02% ответивших проголосовали за запрет на въезд в города и выселение за 101-й километр за хулиганство. 5,5% ответили: "Пусть молодежь продолжает развлекаться", и 1,83% ответили: "Мне все равно".
Напомним, в ночь на 27 апреля 2023 года возле верхней "Меги" в Бостандыкском районе Алматы на глазах у многочисленных свидетелей и камер видеонаблюдения произошел конфликт, переросший в драку. Пятеро молодчиков набросились на троих парней, заступившихся за девушку. В результате двое пострадавших из группы меньшинства - Александр Ким и Максим Романов - получили легкий вред здоровью в виде ушибов и ссадин, а 21-летнему на тот момент оператору информационного агентства Kazakhstan Today Эрику Куватову нанесли тяжкие телесные повреждения. Несмотря на две тяжелейшие офтальмологические операции, спасти зрение на поврежденном глазе парню не удалось. Уголовное дело было зарегистрировано в тот же день, как и установление троих подозреваемых из пяти, все жители Актау. Оставшихся двоих полиция также установила, в их отношении уголовное дело выделено в отдельное производство.
Следствие по троим подсудимым - Мирасу Аманкосу, Сабыру Адилу и Бекжану Бакыту, приехавшим из Актау, шло 1,5 года, по делу были проведены 4 судмедэкспертизы. Первое судебное заседание состоялось 21 октября 2024 года.
В конце года суд вынес приговор по резонансному делу. Аманкосу дали 3 года 6 месяцев лишения свободы, а Адилу и Бакыту - по 2 года ограничения свободы. Приговор уже вступил в силу.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
22.04.2025, 17:40 47956
В Казахстане новорожденного выбросили из окна поезда
Проводится расследование
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Астана. 22 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Республике Казахстан новорожденного ребенка выбросили из окна поезда, следовавшего по маршруту Кызылорда - Астана, передает корреспондент агентства.
По данному факту проводится расследование. В рамках которого будут приняты соответствующие процессуальные решения. Обстоятельства произошедшего устанавливаются", - сообщили в ДП на транспорте.
В КТЖ также прокомментировали происшествие.
Данный случай произошел не в поезде АО "Пассажирские перевозки". Маршрут Кызылорда - Астана обслуживается тремя частными перевозчиками, деятельность которых регулируется Министерством транспорта Республики Казахстан", - заявили в КТЖ.
Ранее в СМИ появилась информация о шокирующем случае, который произошел в поезде Кызылорда - Астана. Как сообщалось, одна из пассажирок родила ребенка, а после выбросила его из окна.
Ранее психически нездоровый мужчина выбросил из окна малолетнего ребенка в Шымкенте.
22.04.2025, 14:54 57356
В Караганде вынесли приговор по делу о хищении 339 млн тенге сельхозсубсидий
Глава крестьянского хозяйства и ветврач получили тюремные сроки
Фото: Акорда
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Караганда. 22 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Караганде вынесен обвинительный приговор по факту хищения государственных субсидий на сумму 339 млн тенге, выделенных на удешевление стоимости молока в рамках национального проекта "Развитие агропромышленного комплекса", сообщили в пресс-службе Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.
Как сообщили в АФМ, глава крестьянского хозяйства в сговоре с местным ветеринарным врачом для получения субсидий предоставляли фиктивные документы о наличии крупного рогатого скота, а также о производстве и реализации молочной продукции. На деле же в распоряжении крестьянского хозяйства имелась лишь небольшая непригодная к осуществлению производственной деятельности животноводческая база, производство и переработка молочных изделий в действительности не осуществлялась.
Часть из похищенных субсидий подозреваемые использовали на приобретение 60 голов племенных быков - производителей мясной породы, в результате чего получили дополнительный преступный доход в виде субсидий в размере 9 млн тенге", - рассказал в ведомстве.
Приговором суда подозреваемые признаны виновными по статьям УК РК "Мошенничество", "Легализация денег, полученных преступным путем" и "Неправомерные уничтожение или модификация информации", им назначено от 5 до 6 лет лишения свободы.
Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск управления сельского хозяйства в размере 339 млн тенге.
Приговор не вступил в законную силу.
Ранее сообщалось, что экс-чиновника МСХ подозревают в мошенничестве с субсидиями на 1,5 млрд тенге.
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Сайгаки - уникальные животные, которые являются настоящим символом казахской степи. Еще осенью 2023 года сайгу включили в перечень животных, подлежащих регулированию. Позже выяснилось, что отлов оказался сложным. И Минэкологии объявило, что антилоп будут отстреливать. В феврале прошлого года отстрел сайгаков был временно приостановлен. Считаете ли вы необходимым возобновление отстрела уникальных животных?