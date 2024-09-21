20.09.2024, 19:40 7051
В "Семей орманы" выявлен еще один факт хищения леса
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Семей. 20 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - На территории РГУ "ГЛПР "Семей орманы" в ходе рейдовых мероприятий госинспекторы резервата совместно с сотрудниками областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира по Абайской области выявили факт хищения леса, сообщает пресс-служба Комитет лесного хозяйства и животного мира МЭПР.
19 сентября на разработке горельника Талицкого лесничества Семипалатинского филиала были обнаружены штабеля заготовленной неотведенной деловой древесины. Виновник установлен. По данному факту возбуждено административное дело.
Напомним, десятая часть леса в резервате "Семей орманы" потеряна из-за пожаров. Тем не менее в резервате продолжается незаконная вырубка леса.
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19.09.2024, 14:19 16321
Резерват для каспийских тюленей создадут до конца года в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Астана. 19 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Создание государственного природного резервата для каспийских тюленей в виде самостоятельного юридического лица с соответствующей штатной численностью планируется до конца текущего года.
На данный момент Комитет рыбного хозяйства разрабатывает нормы положенного для резервата материально-технического оснащения.
Приказ "Об утверждении натуральных норм положенности государственных учреждений в сфере рыбного хозяйства" подготовило Министерство сельского хозяйства.
Резерват будет создан для осуществления охраны каспийского тюленя на Каспийском море, проведения научных исследований и реабилитации больных тюленей с целью сохранения их популяции.
В документе перечислено основное материальное оснащение резервата, в частности транспорт, оборудование, инвентарь, оружие и т.д.
Документ размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 3 октября.
В январе этого года казахстанские биологи заявили, что популяция каспийского тюленя находится не просто в критическом состоянии, она уже прошла ту красную линию, после которой вряд ли получится ее восстановить в ближайшее время.
18.09.2024, 19:10 23791
В этом году вода в Северный Арал поступает стабильно
Фото: Depositphotos
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Астана. 18 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане проходит заседание правления Международного фонда спасения Арала с участием делегаций из Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Кыргызстана, который присутствует в качестве страны-наблюдателя. Во время заседания утвержден план работы исполнительного комитета Международного фонда спасения Арала на время председательства Казахстана в 2024-2026 годы, сообщает пресс-служба Министерства водных ресурсов и ирригации РК.
План включает выполнение поручений глав государств-учредителей и президента МФСА, совершенствование организационной структуры и договорно-правовой базы фонда, укрепление и расширение международного сотрудничества, координацию работы структурных подразделений исполкома МФСА, информационную, аналитическую и агитационную работу по охране природных ресурсов, организацию, проведение и участие в региональных и международных мероприятиях.
Также планом предусмотрена дальнейшая реализация двух масштабных проектов. Это программа действий по оказанию помощи странам бассейна Аральского моря, в рамках которой в регионе реализуются 35 проектов, и региональная программа по охране окружающей среды для устойчивого развития в Центральной Азии.
Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов на заседании сообщил, что с начала 2024 года в Северное Аральское море направили 1,9 млрд кубометров воды. Таким образом, на сегодня объем воды в Северном Арале достиг 22 млрд кубометров.
В этом году вода в Северный Арал поступает стабильно. В разгар поливного периода по Сырдарье в море прибывало до 80 кубометров воды в секунду, хотя годом ранее прибывало всего 6 кубометров в секунду. В последние годы объем воды в Северном Арале снижался, однако с начала 2024 года он вновь начал расти и на сегодня достиг 22 млрд кубометров. Чтобы обеспечить дальнейшее увеличение объема воды в Северном Арале, мы усиливаем водную дипломатию и разрабатываем вторую фазу проекта по сохранению Северного Аральского моря", - сообщил Нуржан Нуржигитов.
Отметим, что 75% стока реки Сырдарья формируется в Кыргызстане, 20% - в Узбекистане и 5% - в Казахстане.
Ранее директор Синьцзянского института экологии и географии при Китайской академии наук Чжан Юанмин рассказал в интервью узбекистанскому информационному агентству "Дуне" о проведении международной полевой экспедиции на территории Аральского моря в конце лета.
18.09.2024, 15:24 25581
В Казахстан из Голландии привезут двух тигров
Животные будут содержаться на территории Иле-Балхашского резервата и выпускаться на свободу не будут
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Астана. 18 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр экологии и природных ресурсов Казахстана Ерлан Нысанбаев рассказал о планах по возрождению популяции тигров в Казахстане.
В Казахстан из зоопарка Нидерландов привезут двух амурских тигров.
По словам главы Минэкологии, соответствующий документ был подписан со Всемирным фондом дикой природы.
Финансирование полностью идет с их стороны. В этом году мы готовы принять первых тигров", - рассказал министр в кулуарах мажилиса.
Он уточнил, что животные будут содержаться на территории Иле-Балхашского резервата. На свободу они выпускаться не будут, но полученное потомство будет адаптироваться к естественным условиям.
Нысанбаев рассказал, что туранский тигр является близким родственником амурского тигра. Оба эти вида переносят очень низкие температуры.
Также в следующем году еще 3-4 амурских тигров привезут из России.
Ранее сообщалось, что в Иле-Балхашском резервате проводятся работы в рамках программы возвращения тигра в Казахстан.
18.09.2024, 11:19 27921
Казахстан и Узбекистан будут обмениваться информацией о состоянии окружающей среды
Стороны создают казахстанско-узбекскую совместную комиссию по сотрудничеству в области охраны окружающей среды
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Астана. 18 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Мажилис парламента Казахстана ратифицировал соглашение между правительствами Казахстана и Узбекистана о сотрудничестве в области экологии и охраны окружающей среды, сообщает пресс-служба нижней палаты.
Ратификация соглашения позволит странам сотрудничать в рамках восстановления лесных массивов и борьбы с деградацией почв и растительного покрова. Они обязуются совместно реагировать на ЧС, оказывающие трансграничное воздействие на окружающую среду. Среди договоренностей также разработка совместных мероприятий по улучшению экологической ситуации в Аральском бассейне и другие", - проинформировали в пресс-службе.
Кроме того, будут разработаны регламент обмена информацией о состоянии окружающей среды на приграничных территориях двух стран и рабочий механизм взаимного информирования о ЧС.
Стороны также создают казахстанско-узбекскую совместную комиссию по сотрудничеству в области охраны окружающей среды.
Ранее Казахстан и Узбекистан подписали меморандум о сотрудничестве в области сохранения животного мира плато Устюрт.
18.09.2024, 10:59 28616
Меры по спасению Арала обсудил Бектенов с главами стран ЦА
Фото: Depositphotos
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Астана. 18 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр РК Олжас Бектенов обсудил с главами делегаций стран Центральной Азии приоритетные задачи Фонда спасения Арала, сообщает primeminister.kz.
Стороны рассмотрели вопросы совместного использования трансграничных водных ресурсов, а также меры по дальнейшему решению экологических и социально-экономических проблем в бассейне Аральского моря".
Напомним, Казахстан является председателем Международного фонда спасения Арала с 2024 по 2026 годы.
Сегодня главы наших государств уделяют особое внимание водной сфере. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обозначил, что спасение Арала должно стать приоритетом долгосрочного международного сотрудничества. Первостепенной задачей фонда является комплексное и рациональное использование, охрана водно-энергетических ресурсов Центральной Азии с учетом их социально-экономической, энергетической, ирригационной и экологической значимости. Выражаю надежду, что общими усилиями нам удастся качественно улучшить состояние важного для всех наших стран уникального водоема", - отметил Бектенов.
Несмотря на принимаемые меры, дефицит водных ресурсов в бассейне Аральского моря растет, и МФСА предстоит консолидировать усилия заинтересованных государств.
Казахстанский премьер обозначил приоритетные задачи фонда:
- проработка комплексного и взаимовыгодного механизма водно-энергетического сотрудничества в Центральной Азии с учетом интересов всех сторон;
- внедрение новейших цифровых технологий;
- использование спутниковых данных дистанционного зондирования Земли;
- разработка и внедрение единой автоматизированной системы учета, мониторинга, управления и распределения водных ресурсов в бассейне Аральского моря;
- завершение процесса совершенствования организационной структуры и договорно-правовой базы МФСА.
Данные меры нацелены на достижение баланса в покрытии нужд стран и недопущение дефицита электроэнергии в осенне-зимний период и поливной воды в летний период.
Для справки:
Международный фонд спасения Арала (МФСА) создан в 1993 году пятью государствами Центральной Азии: Казахстаном, Кыргызстаном, Узбекистаном, Таджикистаном и Туркменистаном. Цель создания организации - объединение усилий стран по смягчению негативного воздействия высыхания Арала на окружающую природную среду и население региона. Фонд реализует совместные межгосударственные экологические и научно-практические программы и проекты.
В июле сообщалось, что в Северном Арале увеличился объем воды. Добиться этого удалось, в частности, благодаря договоренностям с Узбекистаном и Кыргызстаном.
Были утверждены графики подачи воды, которые в данный момент соблюдаются", - сообщил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.
Напомним, Минводы разрабатывает вторую фазу проекта по сохранению Северного Арала.
16.09.2024, 17:10 37616
Меморандум в области зеленых технологий подписали Казахстан и Китай
Подписание меморандума открывает новые возможности для совместных проектов и обмена передовыми технологиями
Фото: gov.kz
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Пекин. 16 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Меморандум о взаимопонимании для совместных проектов в области зеленых технологий подписали Республика Казахстан и Китайская Народная Республика, сообщает пресс-служба Министерства торговли и интеграции.
Китай, как один из мировых лидеров в области зеленых технологий, продолжает инвестировать в возобновляемые источники энергии и снижать выбросы углерода. В этом контексте был подписан меморандум о взаимопонимании между международным центром зеленых технологий и инвестиционных проектов Казахстана и китайским центром трансфера технологий ШОС, что открывает новые возможности для совместных проектов и обмена передовыми технологиями", - проинформировали в ведомстве.
В своем выступлении на казахстанско-китайском форуме торгово-экономического сотрудничества "Золотой мост зеленого развития на Шелковом пути" заместитель мэра Пекина госпожа Сыма Хун выразила надежду на дальнейшее углубление сотрудничества в области зеленого развития, включая чистую энергию, энергосбережение и экологическое сельское хозяйство. Подчеркивается, что Пекин готов активно поддерживать и развивать инновации и применение зеленых технологий.
Форум стал важным шагом в стратегическом партнерстве Казахстана и Китая, обсуждая инициативу "Зеленый шелковый путь", которая станет ключевым элементом стратегии Китая "Один пояс - один путь". Эта инициатива направлена на продвижение устойчивого развития и поддержку глобальных усилий по экологически чистому преобразованию", - добавили в министерстве.
Ранее сообщалось, что Китай поможет Казахстану создать искусственные лесные насаждения на дне Аральского моря
13.09.2024, 20:34 50881
В ВКО цветут плодовые деревья и сирень
Фото: YK-news.kz
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Усть-Каменогорск. 13 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Серебрянске на днях распустилась сирень, сообщает YK-news.kz.
После публикации фото цветущей в сентябре сирени жители региона стали писать, что это не единичный случай. Некоторые садоводы и огородники заметили цветы на вишне, яблоне и других насаждениях.
Всему виной - глобальное потепление. Вспомните, так было и в прошлом году. Этой осенью цветение также спровоцировано теплой и влажной погодой", - считает профессор кафедры биологии ВКУ имени С. Аманжолова Константин Прокопов.
13.09.2024, 14:12 48846
Приборы для анализа выхлопов автотранспорта установили на улицах Алматы
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Алматы. 13 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы установили спектрометры для анализа выхлопов автомобилей, сообщили в пресс-службе акимата.
Приборы будут измерять загрязнение воздуха в режиме реального времени, не останавливая транспорт. Спектрометры определяют уровень углекислого газа, оксидов углерода, азота и других вредных веществ, а также оценят дымность дизельных машин, рассказали в акимате.
Проект направлен на мониторинг средних значений выхлопов автопарка города. В будущем планируется интеграция с системой видеонаблюдения Sergek, что позволит автоматически фиксировать автомобили, превышающие нормы выбросов", - отметили в пресс-службе.
Инициатива является частью мероприятий по улучшению качества воздуха в Алматы.
Напомним, президент РК Касым-Жомарт Токаев заявил, что проблема загрязненного воздуха в Алматы перешла в разряд одной из самых главных для горожан и требует незамедлительного решения. Он подчеркнул, основными причинами загрязненного воздуха в городе являются транспорт и уплотняющая застройка.
Как сообщалось ранее, количество личного транспорта, въезжающего в Алматы в будни, сопоставимо с автопарком целой страны. Население Латвии составляет 1,891 млн человек. При этом в стране зарегистрировано около 730 тысяч автомобилей. Иными словами, из области в Алматы регулярно въезжает "целая Латвия". На местном уровне - это пять Западно-Казахстанских областей, где числится 134 172 автомобиля, или два автопарка Астаны - в столице зарегистрировано свыше 326 тысяч машин.
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