Поиск украденного во время январских беспорядков оружия продолжается - глава МВД

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Министр отметил, что поиск украденного во время январских беспорядков оружия продолжается, сообщает Informburo.kz.
Необязательно в регионах, но и за пределами нашего государства проводится следствие. Если есть оружие, то всегда может выстрелить. Будем до конца (работать. – Прим. ред.), пока последний ствол не будет найден", - сказал он.
Журналисты поинтересовались, могут ли повториться январские события, пока оружие все еще находится у злоумышленников.
Опасность есть. Часть похищенного оружия на руках. Но за этот период около 1500 оружия изъято. Только вчера два факта было в Алматинской области и городе Алматы", - сказал министр.
Он добавил, что более тысячи единиц оружия на сумму 78 млн тенге выкупили у населения.
Марат Ахметжанов также рассказал, на какой стадии находится расследование дел по январским событиям по линии МВД, сообщает Zakon.kz.
У нас практически 80% уголовных дел (по январских событиям. – Прим. ред.) уже завершены. Наши же сотрудники дают интервью, более 300 уголовных дел на 500 лиц завершены, 360 уже осуждены судом. Те дела, которые у нас, они расследуются, приняты окончательные процессуальные решения. К лишению свободы приговорены только 23 человека. Остальные есть, которые приостановлены, нераскрытые уголовные дела. В рамках расследования есть потерпевшие, пострадавшие, все заявления приняты, зарегистрированы в ЕРДР", - сказал министр.
При этом он отметил, что по задержанным 12 несовершеннолетним дела направлены в суд, они привлечены к ограничению свободы, но не находятся под стражей.
Вместе с тем глава МВД воздержался от комментариев по поводу задержанных экс-начальников правоохранительных органов, в отношении которых сегодня идет расследование.