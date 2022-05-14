Экс-начальник ДП Алматинской области признан подозреваемым по делу о январских событиях

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В настоящее время продолжается расследование уголовного дела в отношении должностных лиц ДП области, зарегистрированного по пункту 1 части 4 статьи 370 Уголовного кодекса "Бездействие по службе, повлекшее тяжкие последствия", по которому Кудебаев Серик Мырзакулович признан подозреваемым, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на Генеральную прокуратуру.
В соответствии со статьей 201 УПК данные досудебного расследования не подлежат разглашению, "в связи с чем ответить на поставленные вопросы в полном объеме не представляется возможным".
Напомним, генерал-майор Серик Кудебаев, ранее возглавлявший департамент полиции Алматинской области, уволен из органов внутренних дел.