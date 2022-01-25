Полицейские Тараза обнаружили в канаве бронежилеты и огнестрельное оружие

Фото: instagram/zhambyl_police

ТАРАЗ. 24 ЯНВАРЯ - Полицейские Тараза в ходе рейдовых мероприятий обнаружили в одной из городских канав бронежилеты и огнестрельное оружие, передает KAZAKHSTAN TODAY.

23 января текущего года сотрудниками полиции в одной из канав города были обнаружены упакованные в мешки спецсредства и огнестрельное оружие марки "Эскорт" с плоским отверстием", - сообщает департамент полиции Жамбылской области.

Назначена специальная судебно-баллистическая экспертиза. Проводится досудебное расследование.





В ведомстве напомнили, что на территории Тараза продолжается республиканское оперативно-профилактическое мероприятие "Правопорядок".

Граждане, сообщившие о найденном оружии, боеприпасах и спецсредствах или добровольно сдавшие их в полицию, к уголовной и административной ответственности привлекаться не будут. Им гарантируется анонимность.

Напомним, 22 января полицейские Тараза за день изъяли более 50 единиц оружия.

Ранее в Жамбылской области близ села Костобе, полицейские обнаружили тайник с оружием. В нем находилось восемь автоматов, 17 магазинов к нему, ручной гранатомет, газо-травматическое ружье 12 калибра, винчестер и штык-нож.