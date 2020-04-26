Полицейский в СКО получил более 1 млн тенге за беспрепятственный проезд во время карантина

Нур-Султан. 23 апреля. Kazakhstan Today - Полицейский в Северо-Казахстанской области подозревается в незаконном получении более 1 млн тенге за беспрепятственное передвижение во время карантина. Об этом сегодня на брифинге сообщил руководитель аппарата Агентства РК по противодействию коррупции Куаныш Жапаков, передает Kazakhstan Today.

Департаментом по Северо-Казахстанской области в ходе совместных мероприятий с управлением собственной безопасности департамента полиции изобличен первый заместитель начальника одного из районных отделов полиции, который подозревается в получении взятки в сумме 1 млн 300 тыс. тенге за беспрепятственное передвижение граждан по территории района вопреки установленному запрету в условиях чрезвычайного положения", - сообщил Куаныш Жапаков.

Кроме того, по его информации, департаментом по СКО начато досудебное расследование в отношении должностного лица акимата Петропавловска, являющегося членом Оперативного штаба акимата области по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Он подозревается в получении взятки в сумме 50 тыс. тенге за оформление разрешения на беспрепятственное передвижение автотранспорта через карантинные блокпосты, установленные на выездах из города Петропавловска.

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