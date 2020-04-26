Полицейские в Актау покрывали сеть притонов с зараженными КВИ секс-работниками

Департаментом по Мангистауской области совместно с прокуратурой области пресечена незаконная деятельность должностных лиц департамента полиции указанной области, которые осуществляли покровительство иностранным гражданам в организации на территории города Актау сети притонов для занятия проституцией", - сообщил в Жапаков.
Он отметил, что в условиях действующего карантина сотрудники полиции продолжили покровительствовать преступной деятельности, при этом "скрывали известный им факт прямого контакта зараженного коронавирусной инфекцией лица с иностранными гражданами, занимающимися проституцией".
Антикоррупционная служба проводит досудебное расследование по фактам взяточничества, злоупотребления должностными полномочиями, организации или содержания притонов для занятия проституцией и сводничеством, сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей.
В результате информирования Антикоррупционной службой соответствующих служб города принятыми мерами изолировано 87 человек, в том числе лиц, содержавшихся в притонах для занятия проституцией. При проверке у двух иностранцев обнаружена коронавирусная инфекция.
Напомним, в Казахстане на сегодняшний день зарегистрирован 2191 случай КВИ. Число жертв инфекции выросло до 20.
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