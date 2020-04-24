В Казахстане зарегистрировано еще 56 случаев коронавирусной инфекции

Нур-Султан. 23 апреля. Kazakhstan Today - По состоянию на 09.50 23 апреля 2020 года в Казахстане зарегистрировано 56 новых случаев заболевания COVID-19, передает Kazakhstan Today.

Зарегистрировано еще 56 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Из них в городе Алматы - 3, Костанайской области - 1, Жамбылской области - 2, Западно-Казахстанской области - 10, Туркестанской области - 7, Павлодарской области - 5, в городе Нур-Султане - 17, Мангистауской области - 1, Актюбинской области - 7, Восточно-Казахстанской области - 3", - говорится в сообщении оперативного штаба госкомиссии.

На сегодняшний день в стране подтвержден 2191 случай регистрации коронавируса, из них в Нур-Султане - 421 случай, Алматы - 735 случаев, Карагандинской области - 102 случая, Акмолинской области - 83 случая, Атырауской области - 82 случая, Жамбылской области - 79 случаев, Шымкенте - 131 случай, Восточно-Казахстанской области - 15 случаев, Алматинской области - 62 случая, Актюбинской области - 34 случая, Северо-Казахстанской области - 30 случаев, Павлодарской области - 43 случая, Мангистауской области - 19 случаев, Кызылординской области - 157 случаев, Западно-Казахстанской области - 86 случаев, Туркестанской области - 76 случаев, Костанайской области - 36 случаев.





В Костанайской области коронавирусная инфекция подтвердилась у мужчины 1965 года рождения. Это 36-й подтвержденный случай COVID-19 в регионе. В городской больнице в плане профилактического обследования пациентов был выявлен больной с коронавирусной инфекцией. Мужчина находился на лечении в проктологическом отделении с различными сопутствующими заболеваниями. Мужчина проживал в частном доме, неработающий. В очагах заболевания проведены дезинфекционные работы. Больного переводят в инфекционное отделение Рудненской городской больницы.





Известно, что заболевший в Мангистауской области - 24-летний житель города Актау. Он был госпитализирован в карантинный стационар в связи с контактом с ранее заболевшим коронавирусной инфекцией, были взяты лабораторные анализы. По результатам диагностического исследования ПЦР был уточнен диагноз "COVID-19".





Двое выявленных в Жамбылской области - жители Байзакского района и города Тараза, 1998 года рождения. Находились в карантинном стационаре, так как были в контакте по месту работы с ранее выявленным больным КВИ. По домашним очагам выявлено шесть контактных лиц, которые также помещены в карантинный стационар, ведётся работа по отбору проб на ПЦР-исследование. Всего по состоянию на 23 апреля, на территории Жамбылской области зарегистрировано 79 случаев коронавирусной инфекции. Из числа заболевших 31 человек выздоровел и находится на домашнем карантине под наблюдением врачей.





Коронавирусная инфекция выявлена у двоих жителей города Семея. Это женщина 1984 года рождения, которая была обследована по ПЦР-скринингу, с диагнозом "внебольничная пневмония". У второй пациентки, 1972 года рождения, коронавирус был выявлен в ходе профилактического обследования.





Ещё одна пациентка, жительница Усть-Каменогорска, 1949 года рождения, согласно алгоритму, была обследована на COVID-19 как контактное лицо, ранее подтверждённого случая от 21 апреля. ПЦР-анализ показал положительный результ. По предварительным данным, по трем новым случаям заболевания в ВКО установлено 6 очагов, 33 контактных лица, в том числе близкие контакты - 18, потенциальные - 15.





На сегодняшний день в мире зарегистрировано 2 639 689 (+79 940 за сутки) инфицированных, погибли 184 247 (+6501) человек, выздоровевших 720 094 (+27 308) человек.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в Ухане стало известно в конце декабря прошлого года.





Сейчас число зараженных коронавирусом в Китае - как ввозных, так и локальных - с каждым днем снижается: в настоящий момент в больницах остаются менее 1 тысячи пациентов, 93,2% зараженных выздоровели, 5,59% скончались, сообщает РИА "Новости".





Согласно последним данным, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае достигло 82 798, из них 77 207 человек излечились и были выписаны из больниц.

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