В Алматы от коронавируса скончался еще один человек: всего в РК 20 жертв КВИ

Нур-Султан. 23 апреля. Kazakhstan Today - Еще один человек скончался от коронавирусной инфекции в Алматы. Таким образом, число жертв COVID-19 в Казахстане увеличилось до 20, передает Kazakhstan Today.

В Алматы зарегистрирован 1 новый случай с летальным исходом от коронавирусной инфекции. Это пациент 1964 года рождения", - сообщили в Оперативном штабе Госкомиссии по обеспечению режима ЧП.

В частности, 5 новых случаев зарегистрировано в Павлодарской области. В числе заболевших - 13-летний житель Экибастуза. Также в городе за сутки COVID-19 выявлен у мужчины 1977 года рождения и женщины 1980 года рождения. Все трое ранее контактировали с больным КВИ.

В Павлодаре заразились женщина 1970 года и мужчина 1963 года рождения. Женщина контакта с инфицированным КВИ не имела. На момент поступления в госпиталь у нее зафиксировано повышение температуры, сухой кашель, был установлен предварительный диагноз "внебольничная пневмония". У мужчины положительный результат на COVID-19 получен 23 апреля, проводится эпидемиологическое расследование.

Определяется круг контактных лиц, ведется работа по их изоляции.

В Актюбинской области зарегистрировано 7 случаев заражения коронавирусом. Женщина 42 лет, мужчины 39 лет и 37 лет были доставлены в карантинный стационар. Все они накануне прибыли из Москвы через СКП "Жайсан". Другая женщина 36 лет прибыла из города Атырау автотранспортом, она доставлена в карантинный стационар.

Вместе с тем мужчины 45, 37 и 36 лет прибыли из РФ через Оренбург. Они жители Туркестанской области. По результатам диагностического исследования ПЦР у них уточнен диагноз COVID-19.

В настоящее время состояние больных удовлетворительное, госпитализированы в областную инфекционную больницу. Контактные новых пациентов выявлены, все взяты под медицинское наблюдение. В очаге заболевания проведены дезинфекционные работы.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства