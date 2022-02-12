Полиция Алматы показала изъятое оружие, использованное во время массовых беспорядков

Фото: Polisia.kz

АЛМАТЫ. 11 ФЕВРАЛЯ - В департаменте полиции Алматы показали огнестрельное оружие и боеприпасы, которые были изъяты у участников массовых беспорядков и ограблений оружейных магазинов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий сотрудниками полиции на территории Алматы, Алматинской, Жамбылской областей всего изъято свыше 400 единиц огнестрельного оружия, 152 из которых было похищено из оружейных магазинов в ходе массовых беспорядков, имевших место в начале января текущего года, сообщает Polisia.kz

Всего из специализированных торговых точек было похищено более 1 400 единиц огнестрельного оружия.

Отмечу, что принадлежность большей части изъятого из незаконного оборота оружия пока не установлена", - сообщил начальник управления административной полиции ДП города Нурлан Аманбек.

Напомним, в мегаполисе проводится оперативно-профилактическое мероприятие "Кару", направленное на оздоровление криминогенной обстановки, а также изъятие из незаконного оборота оружия, в том числе ставшего достоянием криминальных элементов в ходе январский событий.