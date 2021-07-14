Полиция Алматы предупредила о новой схеме мошенничества

АЛМАТЫ. 13 ИЮЛЯ - О новой схеме мошенников предупредила полиция Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По данным криминальной полиции мегаполиса, новый способ мошенничества появился в Instagram.

Мошенники, как правило, подбирают вас по критерию количество подписчиков. Каждый, кто имеет большое количество подписчиков, всегда хотел бы получить статус "синяя галочка" - статус означает, что ваша страница не является фейковой и подтверждена администрацией Instagram. Найдя жертву, злоумышленник отправляет вам в дайрект СМС с поддельной страницы службы поддержки Instagram о том, что вы - счастливчик и вам был присвоен статус "синяя галочка", для чего необходимо пройти по ссылке, ввести свой пароль от Instagram. Введя пароль, вы автоматически попадаете на страницу с контекстом о том, что ваша заявка принята и будет рассмотрена в течение трех дней. Спустя несколько часов вы полностью теряете доступ к своей странице. После этого к вам на мобильный телефон или же в Ватсап начинают поступать сообщения, что страница взломана и нужно заплатить определенную сумму от 200-1000 долларов США", – рассказал заместитель начальника департамента полиции города Алматы Рустам Абдрахманов.

Только за последние несколько дней в полицию Алматы с заявлением по факту интернет-мошенничества по указанной схеме обратились шесть человек.

Тут важны превентивные меры информационной безопасности, которые должны предпринять граждане. Такого рода сообщения и оповещения просим всегда ставить под сомнения и относиться к ним критично. В очередной раз призываем вас быть менее доверчивыми и более бдительными", – резюмировал Абдрахманов.

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