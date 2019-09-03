Нур-Султан. 2 сентября. Kazakhstan Today - Полиция столицы расследует конфликт с избиением в барбершопе, передает Kazakhstan Today.
Два видео появилось сегодня в сети. На первом мужчина, недовольный стрижкой сына, заставляет работников барбершопа стричь друг друга. "Наказание" он снимает на камеру. На втором тот же мужчина, сильно избитый, просит прощения, говоря, что "сделал большую ошибку".
По данному факту полиция начала расследование.
В социальной сети распространена видеозапись, на кадрах которой запечатлен конфликт между посетителем и мастерами парикмахерской в городе Нур-Султане. В настоящее время все участники конфликта установлены, проводится досудебное расследование", - сообщили в пресс-службе столичного департамента полиции.
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