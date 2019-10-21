Талдыкорган. 20 октября. Kazakhstan Today - Повара крестьянского хозяйства в Алматинской области подозревают в убийстве пастуха, передает Kazakhstan Today.

Убийство произошло в ночь на 19 октября в Жамбылском районе, в крестьянском хозяйстве, расположенном в 10 километрах от села Мынбаево, где обнаружили тело мужчины с ножевым ранением в сердце. Потерпевший оказался 46-летним жителем соседнего Илийского района, работавшим в этом же хозяйстве пастухом, сообщила пресс-служба департамента полиции региона.

Прибывшая по вызову оперативно-следственная группа Жамбылской районной полиции задержала на месте происшествия 59-летнюю женщину, обоснованно подозреваемую в совершении преступления. Установлено, что она приехала на заработки из города Зыряновска Восточно-Казахстанской области и работала на ферме поваром. По ее показаниям, потерпевший часто приставал к ней и оскорблял. В итоге очередная ссора, возникшая во время празднования ее дня рождения, завершилась убийством.

По факту убийства с назначением необходимых экспертиз возбуждено уголовное расследование, предусмотренное статьей 99 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Ставший орудием преступления кухонный нож обнаружен на месте происшествия, изъят и приобщен к материалам расследования в качестве вещественных доказательств. Подозреваемая помещена под стражу", - проинформировали в областной полиции.

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