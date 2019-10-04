Подозреваемого в убийстве задержали в Алматы

Талдыкорган. 3 октября. Kazakhstan Today - Полицейские задержали 27-летнего мужчину, находившегося в межгосударственном розыске по подозрению в совершении убийства в Алматинской области, передает Kazakhstan Today.

Задержанный подозревается в убийстве 35-летнего жителя Талгарского района, полуобгоревшее тело которого было обнаружено в декабре 2018 года на окраине села Карабулак. По результатам судебно-медицинской экспертизы было установлено, что смерть мужчины наступила в результате ножевых ранений.

Выяснилось, что преступление было совершено 29 декабря во время пьяного застолья четырех местных жителей. После убийства тело потерпевшего было вывезено на тележке на окраину села и подожжено среди бытового мусора.

Сотрудникам Талгарской районной полиции удалось в дежурные сутки установить всех трех подозреваемых в убийстве. Двое из них были задержаны, а третий подался в бега и в итоге объявлен в межгосударственный розыск. Ориентировки на разыскиваемого были разосланы по всем полицейским подразделениям, размещены в социальных сетях и средствах массовой информации. И в ходе принятых мер подозреваемый был задержан на днях в Алматы", - сообщил начальник ДП Алматинской области генерал-майор Мурат Урумханов.

В настоящее время мужчина доставлен в управление полиции Талгарского района и помещен под стражу. Досудебное расследование проводится по статье УК РК "Убийство".





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