27.01.2023, 10:36 21521

Преподаватель вуза задержан при получении взятки от студента в Таразе

Подозреваемый для прохождения трехмесячной практики и успешной сдачи экзаменов требовал от каждого студента 50 тысяч тенге
Преподаватель вуза задержан при получении взятки от студента в Таразе
Фото: Depositphotos
Тараз. 27 января. KAZAKHSTAN TODAY - 20 января 2023 задержан 46-летний преподаватель вуза в служебном кабинете при получении от студента денег в размере 200 000 тенге, рассказали в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области.

Установлено, что подозреваемый для прохождения трехмесячной практики и успешной сдачи экзаменов требовал от каждого студента 50 тысяч тенге. Преподаватель свою вину признал полностью. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде", - рассказали в полиции.


По данному факту начато досудебное расследование по статье УК РК "Мошенничество, совершенное в отношении двух и более лиц".

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок от трех до семи лет, либо лишения свободы на тот же срок с конфискацией имущества, штрафом от десятикратного до двадцатикратного размера похищенного имущества, либо лишения свободы на срок от трех до семи лет с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
 
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Теги:ТаразВузкоррупция

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27.01.2023, 21:02 6636

Житель Акмолинской области изготавливал наркотик из пищевого мака

Проведенная экспертиза показала, что объем экстракционного опия составил более 2,5 литра
Фото: пресс-служба МВД РК
Кокшетау. 27 января. KAZAKHSTAN TODAY - 25 января сотрудники подразделения по противодействию наркопреступности отдела полиции Бурабайского района задержали ранее судимого 38-летнего жителя Щучинска. Он на рабочем месте изготавливал из пищевого мака экстракционный опий и употреблял его внутривенно, сообщает пресс-служба МВД РК.

В ходе обыска подсобного помещения полицейские обнаружили и изъяли посуду для изготовления наркотика, полимерные бутылки с уже приготовленным опием, а также шприцы. По изъятым веществам назначена экспертиза.

Проведенная экспертиза показала, что объем экстракционного опия составил более 2,5 литра.

В отношении задержанного начато досудебное производство по статье  296, часть 3, УК РК (Незаконное хранение наркотических средств в крупном размере).
 
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Теги:НаркотикиИзготовлениемак
27.01.2023, 19:50 7856

В Таразе нашли схрон с оружием, похищенным в ходе январских событий 2022 года

В тайнике обнаружены: одноствольное гладкоствольное ружье марки HATSAN ESCORT PS калибра 12 мм, одноствольное гладкоствольное ружье марки Maverick калибра 12 мм, обрез одноствольного гладкоствольного ружья марки ИЖ-18 калибра 16 мм
Фото: ДП Жамбылской области
Тараз. 27 января. KAZAKHSTAN TODAY - 25 января сотрудники управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Жамбылской области в ходе отработки оперативной информации нашли еще один тайник с оружием, сообщает департамент полиции Жамбылской области.

Схрон находился среди камыша. В тайнике обнаружены: одноствольное гладкоствольное ружье марки HATSAN ESCORT PS калибра 12 мм, которое было похищено в ходе январский событий из здания ДП области, одноствольное гладкоствольное ружье марки Maverick калибра 12 мм, обрез одноствольного гладкоствольного ружья марки ИЖ-18 калибра 16 мм.

Начато досудебное расследование по статье 287, часть 3, УК РК (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств). Назначена судебно-баллистическая экспертиза.
 
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Теги:ОружиеОбнаружениесхрон
27.01.2023, 14:08 16751

Ущерб от лжетранзита автомобилей из Казахстана составил около 100 млн тенге

Также с 2019 по 2022 год государство недополучило свыше 10 млрд тенге неуплаченных таможенных платежей и налогов из-за нарушений ввоза автомобилей через таможенные пункты пропуска
Ущерб от лжетранзита автомобилей из Казахстана составил около 100 млн тенге
Фото: letsgophotos.ru
Актау. 27 января. KAZAKHSTAN TODAY - Схемы лжетранзита автотранспортных средств выявили в департаменте государственных доходов Мангистауской области.

Доставка иномарок из дальнего зарубежья была поставлена на поток, преступная схема предусматривала заведомо ложное завершение транзита, что позволяло контрабандистам извлекать большую выгоду", - сообщили в департаменте.


Контрабандные автомобили из Грузии на автовозах по схеме лжетранзита из морского порта Курык направлялись в Узбекистан.

По документам 22 легковых авто через порт Курык везли в Узбекистан. Однако три автовоза так и не прибыли в Ташкент.

Предварительная сумма ущерба государству составила свыше 98,8 миллиона тенге.

Материалы дела для дальнейших процессуальных мер переданы в департамент по экономическим расследованиям Мангистауской области. Окончательное решение с определением степени вины подозреваемых будет принято по результатам расследования", - сообщили в ДГД.


Также установлено, что в период с 2019 по 2022 год в Казахстан через таможенные пункты пропуска Мангистауской области по процедуре временного ввоза завезено более десяти тысяч автотранспортных средств, из них у 9800 авто прошел срок и не осуществлена обязанность их обратного вывоза из ЕАЭС. Государство недополучило свыше 10 млрд тенге неуплаченных таможенных платежей и налогов.

По данным фактам проводится соответствующая совместная работа с органами полиции, а также налаженный обмен информацией с таможенными органами ЕАЭС", - сообщает департамент.


В нем отметили, что соблазн сэкономить на таможенных пошлинах для многих остается сильнее, чем страх перед перспективой потерять и деньги и "стального коня".

В этой связи в ДГД обратили внимание добропорядочных казахстанских автолюбителей на основные аспекты, связанные с мошенничеством в сфере ввоза иностранных транспортных средств в Республику Казахстан.

Исходя из анализа правоприменительной практики основная масса преступлений в "автомобильной" сфере совершается по следующим схемам:

  1. Иностранные автомашины временно ввозятся на территорию стран ЕАЭС и по подложным документам как снятые с учета в органах полиции направляются в Казахстан без таможенной очистки. В Казахстане автомобиль уже легализуется на основании иностранного техпаспорта, регистрируясь в органах полиции и получая казахстанское свидетельство о регистрации ТС (техпаспорт) и номера. В последующем перепродается другому лицу.
  2. Автомобили ввозятся из соседних стран в статусе временного ввоза и передаются казахстанским лицам по доверенности. Напомним, что использование временно ввезенного иностранного транспортного средства на территории ЕАЭС допускается только лицом, осуществившим его ввоз, а передача права пользования и распоряжения автомобилем другому лицу может быть осуществлена только при условии полной оплаты таможенных платежей и налогов.
  3. Еще один вариант, когда у контрабандного автомобиля перебиваются номера агрегатов (двигателя, шасси, кузова), подгоняя их под технические данные уже существующего автомобиля, на который существуют легальные документы. Вновь созданный "двойник" отправляется на продажу.

Следует помнить, что все указанные схемы являются криминальными и используются преступными группами только в целях извлечения прибыли. Дальнейшая судьба автомашин и новых владельцев их не интересует", - подчеркнули в ДГД.


Вместе с тем многие казахстанские приобретатели догадываются о мошенничестве, но прельщаясь относительно недорогой ценой (экономия 15-30% от реальной стоимости даже с учетом уплаты НДС) идут на совершение таких сделок.

Перспектива у всех этих схем одна: в соответствии с законодательством после признания этих автомобилей предметами контрабанды они будут подлежать конфискации в доход государства. Поэтому прежде чем приобрести заветную иномарку с сомнительной историей ввоза, необходимо помнить, что неприятности с законом всегда обходятся намного дороже" - отмечает заместитель руководителя ДГД Мангистауской области Артем Абильдинов.

 
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Теги:УщербАвтомобилиРКлжетранзит
27.01.2023, 11:30 19221

Глава Шымкентского филиала КТЖ подозревается в системной коррупции  Дополнено

По подозрению в совершении коррупционного преступления задержан и заключен под стражу заместитель директора павлодарского областного филиала АО "Казпочта"
Глава Шымкентского филиала КТЖ подозревается в системной коррупции
Фото: Depositphotos
Шымкент. 27 января. KAZAKHSTAN TODAY - Руководитель Шымкентского филиала ТОО "КТЖ - Грузовые перевозки" изобличен в неоднократном получении взяток, сообщил временно исполняющий обязанности руководителя департамента Агентства по противодействию коррупции города Шымкента Даурен Ергарин.

Антикоррупционной службой города Шымкента проводится досудебное расследование в отношении руководителя Шымкентского филиала ТОО "КТЖ - Грузовые перевозки" и ряда его подчиненных. Данные лица изобличены в системной даче и получении взяток за трудоустройство на должности приемщика поездов, кассира, осмотрщика-ремонтника вагонов, рассказал Ергарин.

Досудебное расследование продолжается, иная информация разглашению не подлежит.

Дополнено 27.01.2023, 11.55

По подозрению в совершении коррупционного преступления задержан и заключен под стражу заместитель директора павлодарского областного филиала АО "Казпочта", сообщает Антикоррупционная служба по Павлодарской области.

Он подозревается в получении от представителя подрядной организации взятки в сумме 2 000 000 тенге за беспрепятственное подписание актов выполненных работ. Окончательное решение о виновности подозреваемого будет принято судом", - рассказали в ведомстве.


Ранее сообщалось, что преподаватель вуза задержан при получении взятки от студента в Таразе.
 
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Теги:КТЖкоррупцияШымкент
27.01.2023, 10:17 22391

Заключенный пропагандировал терроризм в колонии Уральска

Подсудимый приговорен к 4,5 года лишения свободы
Заключенный пропагандировал терроризм в колонии Уральска
Уральск. 27 января. KAZAKHSTAN TODAY - Комитетом национальной безопасности завершено расследование уголовного дела в отношении гражданина У. по факту пропаганды терроризма в учреждении уголовно-исполнительной системы МВД, информирует пресс-служба КНБ.

5 января 2023 года судом № 2 города Уральска он признан виновным и по статье УК РК "Пропаганда терроризма или публичные призывы к совершению акта терроризма" и приговорен к 4,5 года лишения свободы.

У. с 2020 года отбывал наказание в исправительном учреждении, где распространял радикальную идеологию среди заключенных. Вина подсудимого полностью доказана материалами уголовного дела, приговор вступил в законную силу", - рассказали в КНБ.


Напомним, житель Актобе осужден за пропаганду терроризма.
 
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Теги:Терроризмколонияпропаганда
26.01.2023, 14:16 49386

В Астане суд санкционировал арест сотрудников КНБ по делу о пытках

Данные досудебного расследования не подлежат разглашению
В Астане суд санкционировал арест сотрудников КНБ по делу о пытках
Фото: Depositphotos
Астана. 26 января. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудников Комитета национальной безопасности подозревают в применении пыток в СИЗО Астаны, их арестовали на два месяца.

25 января 2023 года специализированным межрайонным следственным судом города Астаны санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемых Аманова Е.И., Абдуғали Х.С., Сартаева К.Б. сроком на 2 месяца", - сообщает пресс-служба суда.


Другие данные досудебного расследования не подлежат разглашению согласно статье 201 УПК РК.

По данным КТК, до этого родственники заключенных, содержащихся в СИЗО Астаны по делу о хищении золотосодержащей руды, заявили, что сотрудники КНБ пытали их близких. 29 марта прошлого года по факту пыток было возбуждено уголовное дело.
 
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Теги:АрестСудАстанапытки
25.01.2023, 19:41 74581

В Актюбинской области у сельчан изъяли рога сайги  

В ходе обыска по месту жительства 46-летнего мужчины обнаружены четыре рога, мясо и две головы сайги. У 62-летнего сельчанина изъяли шесть сайгачьих рогов
В Актюбинской области у сельчан изъяли рога сайги
Фото: ДП Костанайской области
Актобе. 25 января. KAZAKHSTAN TODAY - 24 января полицейским поступила информация, что жители села Акши незаконно хранят сайгачьи рога, сообщает пресс-служба МВД РК.

В ходе обыска по месту жительства 46-летнего мужчины обнаружены четыре рога, мясо и две головы сайги. У 62-летнего сельчанина изъяли шесть сайгачьих рогов.

По обоим фактам начаты досудебные расследования статье 339, часть 1-1, УК РК "Незаконное обращение с запрещенными к использованию видами животных, их частями или дериватами". Назначены экспертизы.

 
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Теги:РогаизъятиеСайгаки
25.01.2023, 16:50 76596

Полицейские Талгара задержали подозреваемого в убийстве при попытке пересечения границы в Кордае

Подозреваемый водворен в ИВС
Алматы. 25 января. KAZAKHSTAN TODAY - Во вторник в Талгаре обнаружили тело 32-летнего мужчины с огнестрельным ранением. Полицейские задержали подозреваемого в убийстве.

24 января около 13.48 в управление полиции Талгарского района поступило сообщение об обнаружении тела 32-летнего гражданина с признаками огнестрельного ранения. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по статье 99, часть 1, УК РК", - сообщает Polisia.kz.


Подозреваемый, 1990 года рождения, являющийся жителем Талгарского района, задержан при попытке пересечения границы в поселке Кордай. Он водворен в ИВС.
 

 

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