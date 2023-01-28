Преподаватель вуза задержан при получении взятки от студента в Таразе

Также с 2019 по 2022 год государство недополучило свыше 10 млрд тенге неуплаченных таможенных платежей и налогов из-за нарушений ввоза автомобилей через таможенные пункты пропуска

Фото: letsgophotos.ru

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Актау. 27 января. KAZAKHSTAN TODAY - Схемы лжетранзита автотранспортных средств выявили в департаменте государственных доходов Мангистауской области.





Доставка иномарок из дальнего зарубежья была поставлена на поток, преступная схема предусматривала заведомо ложное завершение транзита, что позволяло контрабандистам извлекать большую выгоду", - сообщили в департаменте.





Контрабандные автомобили из Грузии на автовозах по схеме лжетранзита из морского порта Курык направлялись в Узбекистан.





По документам 22 легковых авто через порт Курык везли в Узбекистан. Однако три автовоза так и не прибыли в Ташкент.





Предварительная сумма ущерба государству составила свыше 98,8 миллиона тенге.





Материалы дела для дальнейших процессуальных мер переданы в департамент по экономическим расследованиям Мангистауской области. Окончательное решение с определением степени вины подозреваемых будет принято по результатам расследования", - сообщили в ДГД.





Также установлено, что в период с 2019 по 2022 год в Казахстан через таможенные пункты пропуска Мангистауской области по процедуре временного ввоза завезено более десяти тысяч автотранспортных средств, из них у 9800 авто прошел срок и не осуществлена обязанность их обратного вывоза из ЕАЭС. Государство недополучило свыше 10 млрд тенге неуплаченных таможенных платежей и налогов.





По данным фактам проводится соответствующая совместная работа с органами полиции, а также налаженный обмен информацией с таможенными органами ЕАЭС", - сообщает департамент.





В нем отметили, что соблазн сэкономить на таможенных пошлинах для многих остается сильнее, чем страх перед перспективой потерять и деньги и "стального коня".





В этой связи в ДГД обратили внимание добропорядочных казахстанских автолюбителей на основные аспекты, связанные с мошенничеством в сфере ввоза иностранных транспортных средств в Республику Казахстан.





Исходя из анализа правоприменительной практики основная масса преступлений в "автомобильной" сфере совершается по следующим схемам:





Иностранные автомашины временно ввозятся на территорию стран ЕАЭС и по подложным документам как снятые с учета в органах полиции направляются в Казахстан без таможенной очистки. В Казахстане автомобиль уже легализуется на основании иностранного техпаспорта, регистрируясь в органах полиции и получая казахстанское свидетельство о регистрации ТС (техпаспорт) и номера. В последующем перепродается другому лицу. Автомобили ввозятся из соседних стран в статусе временного ввоза и передаются казахстанским лицам по доверенности. Напомним, что использование временно ввезенного иностранного транспортного средства на территории ЕАЭС допускается только лицом, осуществившим его ввоз, а передача права пользования и распоряжения автомобилем другому лицу может быть осуществлена только при условии полной оплаты таможенных платежей и налогов. Еще один вариант, когда у контрабандного автомобиля перебиваются номера агрегатов (двигателя, шасси, кузова), подгоняя их под технические данные уже существующего автомобиля, на который существуют легальные документы. Вновь созданный "двойник" отправляется на продажу.





Следует помнить, что все указанные схемы являются криминальными и используются преступными группами только в целях извлечения прибыли. Дальнейшая судьба автомашин и новых владельцев их не интересует", - подчеркнули в ДГД.





Вместе с тем многие казахстанские приобретатели догадываются о мошенничестве, но прельщаясь относительно недорогой ценой (экономия 15-30% от реальной стоимости даже с учетом уплаты НДС) идут на совершение таких сделок.





Перспектива у всех этих схем одна: в соответствии с законодательством после признания этих автомобилей предметами контрабанды они будут подлежать конфискации в доход государства. Поэтому прежде чем приобрести заветную иномарку с сомнительной историей ввоза, необходимо помнить, что неприятности с законом всегда обходятся намного дороже" - отмечает заместитель руководителя ДГД Мангистауской области Артем Абильдинов.