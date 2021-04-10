Приговор в отношении экс-вице-министра энергетики Шкарупы оставлен без изменения

КАРАГАНДА. 9 АПРЕЛЯ - Карагандинский областной суд оставил без изменения оправдательный приговор Казыбекбийского районного суда Караганды в отношении А. Шкарупы, К. Байдалы, Е. Набиева, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Органами досудебного расследования А. Шкарупа, К. Байдалы, Е. Набиев (часть 4 статьи 189 УК) обвинялись в присвоении и растрате 104 427 234 тенге из выделенных АО "Фонд развития жилищно-коммунального хозяйства" денежных средств в размере 215 миллионов на установку в 2015 году в домах жителей Сарани Карагандинской области приборов учета тепла. Судом первой инстанции Шкарупа, Байдалы, Набиев признаны невиновными и оправданы за отсутствием в их действиях состава уголовного правонарушения. За оправданными признано право на возмещение вреда, причиненного незаконными действиями органов, ведущих уголовный процесс. Судебная коллегия согласилась с вынесенным судебным актом суда первой инстанции", - сообщили в пресс-службе Карагандинского областного суда.

В соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона фактические данные, полученные с нарушением уголовно-процессуального закона, признаются недопустимыми в качестве доказательств и не могут быть положены в основу обвинения, а также использоваться при доказывании любого обстоятельства.

По данному уголовному делу судом первой инстанции установлены нарушения уголовно-процессуального закона, поэтому фактические данные, протоколы следственных действий, заключения экспертов признаны недопустимыми в качестве доказательств.

Факт преступного сговора между Набиевым, Шкарупа и Байдалы не нашел своего подтверждения. Проведенные по делу негласные следственные действия, а также допрошенные по делу свидетели со стороны обвинения прямо или косвенно не подтвердили виновность подсудимых. Отсутствовали основания для регистрации факта хищения в ЕРДР. Точная сумма ущерба по данному делу не установлена, отсутствие ущерба исключает объективную сторону состава уголовного правонарушения по части 4 статьи 189 УК", - проинформировали в суде.

Сообщается, что частное постановление, вынесенное судом в адрес Генеральной прокуратуры РК за допущенное нарушение норм закона в ходе досудебного расследования, оставлено без изменения.





При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства