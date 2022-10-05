Пристававшего к гражданам России блогера осудили в Павлодаре

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ПАВЛОДАР. 4 ОКТЯБРЯ - В городском специализированном административном суде осудили павлодарского блогера, пристававшего к гражданам России с провокационными вопросами, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Павлодарца признали виновным в правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 434 КРКоАП, и наложили взыскание в виде административного ареста на пять суток", - сообщили в пресс-службе суда.
По данным Pavlodarnews.kz, 27 сентября около 13.00 возле ресторана на улице Академика Сатпаева горожанин приставал к приглашенным на обед гостям из России. Он задавал им провокационные вопросы политического характера и высказывал негативную оценку в их адрес. Создал конфликтную ситуацию с инициатором мероприятия, вел видеосъемку и трансляцию на канале YouTube. Тем самым совершил мелкое хулиганство.
На судебном заседании павлодарец вину в правонарушении не признал.
Он пояснил: узнал через социальные сети, что в ресторане будут давать обед гражданам РФ, уехавшим от мобилизации, и, как блогер, решил взять у них интервью. Доводы обвиняемого суд посчитал несостоятельными, поскольку они опровергаются материалами дела. Отмечается, что на постановление может быть подана жалоба в течение десяти суток.
По информации МВД, в Казахстан за 9 месяцев из России прибыло 1 млн 700 тысяч граждан России. В 2018-2019 годы прибывало около 3 млн граждан РФ.