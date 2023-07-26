Производство и поставки наркотиков в промышленных масштабах пресекли в Казахстане   

Фото: Polisia.kz

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Алматы. 27 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Члены транснациональной наркогруппировки намеревались развернуть в Казахстане сеть нарколабораторий.





Возбуждено дело по созданию транснациональной группы из числа граждан сопредельных государств, наладившей поставку прекурсоров в страну для производства синтетических наркотиков в промышленных масштабах", - сообщает Polisia.kz .





Фигуранты намеревались развернуть несколько нарколабораторий в Казахстане и привлечь к "работе" поставщиков и закладчиков "синтетики".









При содействии прокуратуры города Алматы начато досудебное расследование по статье 264 УК "Создание и руководство транснациональной организованной преступной группы". Наказание предусматривает лишение свободы до 20 лет с конфискацией имущества.





Задержание международной преступной группы стало возможным в результате глубокой оперативной разработки МВД и алматинской полиции.





Для определения роли каждого фигуранта и причастности других лиц на протяжении всего маршрута "специальный груз" отслеживался, в том числе с применением воздушной разведки. Установлено, что перевозка прекурсоров и оборудования, в том числе пересечение границы, осуществлялась логистической компанией под видом стройматериалов и бытовой химии", - сообщил заместитель начальника департамента по противодействию наркопреступности МВД РК Бахытжан Амирханов.





На разных этапах спецоперации полицейские задержали трех иностранцев, причастных к контрабанде прекурсоров. На завершающем этапе в Алматы задержаны остальные фигуранты - двое граждан ближнего зарубежья и гражданин Казахстана, у которых изъяты мефедрон и поддельное удостоверение сотрудника правоохранительных органов иностранного государства.





В ходе санкционированных обысков в арендуемых складах обнаружено и изъято 1160 бочек с различными прекурсорами для синтеза психоактивных веществ, 7 ящиков специального лабораторного оборудования для изготовления "синтетики", 2 реактора и 5 комплектов химического оборудования. Общий объем изъятых прекурсоров составил почти 73 тонны. Таким образом, полицией не допущено изготовление 8 тонн синтетических наркотиков. Это 8 млн разовых доз", - сообщается в информации.





В МВД напомнили, что в конце прошлого года была пресечена деятельность еще одной транснациональной преступной группировки из 8 граждан иностранного государств, которые организовали производство синтетических наркотиков в населенных пунктах Алматинской области. Тогда было ликвидировано 3 нарколаборатории, 6 складов для хранения прекурсоров. Изъято 10 реакторов, 13 тонн прекурсоров и 84 кг наркотиков, готовых к употреблению.





Таким образом, только по двум указанным фактам предотвращено создание 12 нарколабораторий с мощностью производства 10 тонн мефедрона. На улицы городов Казахстана не попало более 20 миллионов разовых доз синтетических наркотиков", - подчеркнули в полиции.



