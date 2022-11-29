Прокуратура Шымкента вернула в бюджет 872 миллиона тенге похищенных средств и незаконно выведенного капитала

Шымкент. 28 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В прокуратуре города Шымкента - В прокуратуре города Шымкента рассказали о проделанной работе по возврату незаконно выведенного капитала, похищенных олигополиями бюджетных средств.

В рамках уголовного дела (статья 189 УК "Присвоение или растрата вверенного чужого имущества"), расследуемого департаментом по противодействию коррупции по городу Шымкенту, обеспечен возврат государству похищенных представителями олигополии бюджетных средств в особо крупном размере - на сумму 747 млн тенге", - сообщили в ведомстве.

Кроме того, на системной основе осуществляется работа по возврату активов, незаконно выведенных за пределы страны. В результате в настоящее время обеспечен возврат в Казахстан 253 700 евро, или 125 млн тенге, в рамках уголовного дела, расследуемого департаментом экономических расследований по городу Шымкенту.

Также в прокуратуре сообщили о предотвращении приватизация трех субъектов естественных монополий города стоимостью несколько миллиардов тенге.

По указанию прокуратуры города департаментом государственных доходов осуществляется работа по взысканию налогов по переводам денег в иностранные государства и в нашу страну свыше 50 тысяч долларов США, где имелись расхождения между задекларированными суммами. На сегодня доначислено налогов 20 налогоплательщикам на сумму 86,1 млн тенге, из которых 30,1 млн тенге уплачены в бюджет", - добавили в пресс-службе.





Напомним, Токаев подписал указ о мерах по возврату государству незаконно выведенных активов.



