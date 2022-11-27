Астана. 26 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О мерах по возврату государству незаконно выведенных активов", сообщает пресс-служба Акорды.
Президент постановил правительству Республики Казахстан совместно с Генеральной прокуратурой Республики Казахстан, Национальным банком Республики Казахстан, Комитетом национальной безопасности Республики Казахстан, Агентством Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службой), Агентством Республики Казахстан по финансовому мониторингу, Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка, Акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» и другими заинтересованными государственными органами и организациями до 31 марта 2023 года разработать и внести на рассмотрение мажилиса парламента Республики Казахстан проект закона Республики Казахстан, направленный на:
1) определение субъектов правоотношений, регулируемых законом;
2) регламентацию механизмов раскрытия, подтверждения происхождения и возврата незаконно выведенных активов;
3) обеспечение прозрачности процедур возврата незаконно выведенных активов;
4) стимулирование добровольной передачи государству незаконно выведенных активов;
5) принятие системных мер, направленных на устранение причин и условий, способствовавших незаконному выводу активов;
6) создание консультативно-совещательного органа по вопросам возврата незаконно выведенных активов с определением его полномочий;
7) образование специального государственного фонда, аккумулирующего поступающие незаконно выведенные активы и управляющего ими, для финансирования социальных и экономических проектов, направленных на повышение благосостояния народа Казахстана.
Ранее сообщалось, что сегодня президент подпишет указы о возврате незаконно выведенного капитала и о парламентских выборах.