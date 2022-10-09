Пьяный пассажир самолета сообщил о бомбе в ручной клади

Астана. 8 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня в 02.35 от бортпроводника рейса Астана - Алматы поступило сообщение о том, что один из пассажиров заявил о наличии бомбы в своей ручной клади.
Выяснилось, что 33-летний житель Алматинской области, который находился в состоянии алкогольного опьянения, в присутствии пассажиров обратился к бортпроводнику, протянув ему пакет, и сказал, что там бомба. После объяснил это шуткой", - сообщает пресс-служба департамента полиции на транспорте.
По тревоге подняты все экстренные службы, проведена эвакуация людей, в том числе 166 пассажиров данного самолета, временно приостановлена работа аэропорта.
Всем пассажирам и экипажу пришлось ожидать вылета своего рейса порядка трех часов.
Никакой бомбы после проверки лайнера не нашли. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 273 УК "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма", - рассказали в пресс-службе.
Злоумышленнику грозить до пяти лет лишения свободы с обязательным возмещением понесенных расходов и потерь государства, а также граждан и частных организаций.
Задержанный лжетеррорист водворен в изолятор временного содержания.
Данное досудебное расследование находится на контроле МВД и прокуратуры республики.
Напомним, 2 октября в Астане лжетеррорист сообщил о минировании воздушного судна, следующего по маршруту Астана - Талдыкорган.