Пьяный пастух застрелил мужчину из-за замечания

КАРАГАНДА. 30 СЕНТЯБРЯ - В Карагандинской области пьяный пастух застрелил односельчанина из-за замечания, передает KAZAKHSTAN TODAY.



29 сентября, около 18.00, в Каркаралинском районе, в трех километрах от села Аманжолова, в степи с огнестрельным ранением обнаружено тело 50-летнего мужчины, сообщает Polisia.kz.



Сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления по задержан 35-летний житель села.



"Задержанный признался, что, будучи в нетрезвом состоянии, собрался пасти скот. Потерпевший на этот счет сделал ему замечание. Между мужчинами возник конфликт, в ходе которого подозреваемый схватил ружье и выстрелил в потерпевшего", - рассказал начальник департамента полиции Карагандинской области Ерлан Файзуллин.



По данному факту зарегистрировано уголовное дело по статье УК РК "Убийство". Сотрудниками полиции орудие преступления изъято. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Проводится расследование.



Напомним, в результате стрельбы в Лисаковске погибли женщина и стрелок.



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства