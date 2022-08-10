Пытали утюгом: доказано применение пыток к 23 задержанным в период январских событий

Фото: facebook/Сергей Алексеенок
В результате доказано применение сотрудниками полиции с 7 по 17 января 2022 года пыток к 23 гражданам, задержанным за совершение массовых беспорядков в городе Талдыкоргане", - информирует пресс-служба Генеральной прокуратуры РК.
Сообщается, что подозреваемыми по статье 146 (Пытки) УК РК признаны 5 сотрудников полиции, в числе которых 3 сотрудника управления криминальной полиции, 1 инспектор управления административной полиции и 1 сотрудник СОБР.
4 августа 2022 года уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Расследование других фактов применения пыток близится к завершению", - добавили в Генпрокуратуре.