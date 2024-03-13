12.03.2024, 09:30 14716
Пытались установить криминальный контроль над бизнесом: членов преступной группировки задержали в Бурабае
Фото: КНБ
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Кокшетау. 12 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Членов преступной группировки, которые подозреваются в попытке установить криминальный контроль над бизнесом, задержали в Бурабае, сообщает пресс-служба Комитета национальной безопасности Республики Казахстан.
По подозрению в вымогательстве задержаны два жителя Акмолинской области. По материалам следствия, они при покровительстве зарубежных так называемых воров в законе занимались вымогательством денежных средств у предпринимателей, попытавшись тем самым установить криминальный контроль над субъектами бизнеса курортной зоны "Бурабай", - проинформировали в КНБ.
Отмечается, что в ходе обысков у фигурантов дела изъяты огнестрельное и холодное оружие и наркотические средства.
Проводится досудебное расследование по пункту 2 части 3 статьи 194 Уголовного кодекса (Вымогательство). С санкции суда к задержанным лицам применена мера пресечения в виде содержания под стражей", - добавили в пресс-службе.
Ранее в Карагандинской области были задержаны члены ОПГ, вымогавшие деньги у шахтеров.
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12.03.2024, 17:50 6271
Многомиллионные хищения выявили прокуроры в Туркестанской области
Сотрудники местных исполнительных органов похитили более 24 млн тенге, имитируя трудоустройство безработных
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Туркестан. 12 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратура Туркестанской области выявила схему хищения более 24 млн тенге в центре занятости и трудоустройства акимата села Атамекен Жетысайского района.
Установлено, что сотрудники местных исполнительных органов фиктивно привлекали лиц к общественным работам, в том числе в рамках молодежной практики. Более 30 лиц, получивших статус безработных, фактически какие-либо общественные работы не выполняли и не знали об этом", - сообщили в областной прокуратуре.
Должностные лица незаконно выносили приказы о приеме на работу и самостоятельно на ежемесячной основе перечисляли заработные платы на их счета в АО "Казпочта" и банках, а затем обналичивали с помощью других лиц.
По документам, акиматовские работники привлекали к общественным работам своих родственников и знакомых.
Материалы переданы в территориальную Антикоррупционную службу для досудебного расследования.
Ранее в Костанайской области разоблачили "мясную" ОПГ, в которой состояли более 50 человек. Их подозревают в краже 3 млрд тенге госсубсидий.
11.03.2024, 20:18 29586
В Актау вынесли приговор заместителю директора АО "Озенмунайгаз"
Фото: ozen.kz
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Актау. 11 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель директора АО "Озенмунайгаз" обвинялся в халатности, повлекшей по неосторожности тяжкие последствия, воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности, в особо крупном размере, сообщает mangystaumedia.kz.
Судом установлено, что подсудимый К., будучи заместителем директора по производству добычи нефти и газа АО "ОМГ", а также являясь председателем тендерной комиссии предприятия, при проведении тендера на выполнение буровых работ пролоббировал интересы определенной компании в ущерб другой.
К., не отменяя протокол итогов торгов от 20 марта 2023 года, где победителем объявлено ТОО "К", 29 марта 2023 года принял незаконное решение о проведении тендера по тем же лотам. К., осознавая неправомерность своих действий, зная, что заявка ТОО "A" не соответствует требованиям потенциальных поставщиков, воспользовавшись своими полномочиями в целях лоббирования интересов ТОО "A", 29 марта 2023 года провел повторное заседание, по итогам которого приняли решение о допуске к торгам ТОО "A" по всем 4 лотам. По итогам конкурса победителем признана ТОО "А", максимально занизившее цену.
Таким образом, общая стоимость услуг была занижена на сумму более 2,7 млрд тенге.
Кроме того, подсудимый К., не проверив и не удостоверившись в исполнении условий договора, заключенного между АО "ОМГ" и ТОО "АНСК" на предоставление насосно-компрессорных труб в аренду, подписал акты выполненных работ и не принял меры к удержанию оплаты суммы аренды в размере 21 749 456 млн тенге, чем проявил халатность.
Вина подсудимого доказана показаниями потерпевшего, свидетелей, заключениями специалистов, гарантийными письмами, актами выполненных работ, товарно-транспортными накладными и другими материалами дела.
Подсудимый вину не признал, просил его оправдать.
Приговором суда К. назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет с лишением права занимать руководящие должности в коммерческих организациях в сфере нефтяной и газовой промышленности пожизненно.
Приговор не вступил в законную силу.
Напомним, в июне 2023 года стало известно о задержании бывшего заместителя гендиректора "Озенмунайгаза".
11.03.2024, 18:50 31276
В Жетысуской области изъяли крупную партию рогов сайги
Подозреваемые водворены в ИВС
Фото: МВД РК
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Талдыкорган. 11 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудники УБОП совместно с сотрудниками департамента Пограничной службы КНБ РК по Жетысуской области на одной из улиц Жаркента остановили Mitsubishi Galant, сообщает пресс-служба МВД РК.
В салоне и багажнике автомашины обнаружены коробки и сумки с сайгачьими рогами. Общее их количество составило 1382 единицы. По факту незаконного обращения с дериватами редких животных с назначением необходимых экспертиз возбуждено уголовное дело", - сообщил заместитель начальника департамента полиции региона Ельдар Абдикенов.
Подозреваемые водворены в ИВС. Расследование продолжается.
Ранее в Кызылординской области задержаны браконьеры, застрелившие более 30 сайгаков.
В январе в Комитете лесного хозяйства и животного мира сообщили, что в районе поселка Калмакты Тандайского сельского округа Махамбетского района Атырауской области обнаружены 38 туш сайгаков.
11.03.2024, 18:31 32096
В Актобе с поличным задержали группу студентов-вымогателей
Подозреваемые вымогали у студента колледжа крупную сумму
Фото: Polisia.kz
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Актобе. 11 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудники УБОП ДП Актюбинской области задержали преступную группу, состоящую из студентов одного из учебных заведений, которая занималась вымогательством на территории областного центра, сообщает Polisia.kz.
Подозреваемые вымогали у студента колледжа крупную сумму, угрожая насилием. Оперативники задержали фигурантов с поличным после получения денег.
В отношении подозреваемых проводится досудебное расследование по факту вымогательства, совершенного группой лиц. Им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет. Задержанные дали признательные показания и водворены в ИВС.
Ранее четверых студентов колледжей задержали по подозрению в вымогательстве в ходе спецоперации в Уральске.
11.03.2024, 16:41 33631
Бишимбаев не признается в убийстве своей жены
Фото: пресс-служба правительства РК
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Астана. 11 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Обвиняемый в убийстве жены Салтанат Нукеновой Куандык Бишимбаев не признает свою вину.
Обвинение понятно, вину не признаю", - заявил в суде Куандык Бишимбаев.
Экс-министр нацэкономики требует провести открытый суд с участием СМИ и присяжных заседателей, сообщает КазТАГ.
Куандыка Бишимбаева обвиняют по статьям 110 УК РК (Истязание), статье 99 УК РК (Убийство, совершенное с особой жестокостью), и статье 14 (Рецидив особо тяжкого преступления). Его брата Бахытжана Байжанова обвиняют по статье 432 УК РК (Укрывательство преступления) и статье 434 УК РК (Недонесение о преступлении).
Судебное заседание проходит в открытом режиме. На освещение события подали заявки почти 80 журналистов.
На заседании прокурор заявила, что Бишимбаев и Нукенова не были официально женаты. При этом он регулярно избивал девушку, запрещал встречаться с подругами, работать и ревновал к ее прошлому. Также шантажом и угрозами Бишимбаев заставил гражданскую супругу сняться в интимном видео.
В апреле 2023 года Бишимбаев узнал, что у родственников Нукеновой имеются ее фотографии с избитым лицом. Предполагая, что в случае развода они могут его шантажировать данными фотографиями, потребовал от Нукеновой снять интимное видео, где она будет обнаженной, и пояснил, что это будет его гарантией. Нукенова, будучи испуганной и находясь в постоянном страхе от действий Бишимбаева, против своей воли исполнила данное требование и вынужденно позволила последнему снять ее на видео без одежды", - цитирует сторону обвинения Sputnik.
Сторона обвинения считает, что Бишимбаев намеревался именно убить Нукенову, а не просто избить.
Утром после избиения жены попытался увезти ее домой, но, поскольку был пьян, не сумел вырулить и вынужден был вернуться в ресторан. Там он в ярости из-за того, что не смог уехать домой, избивал Нукенову кулаками по голове, а когда она спряталась в туалете, вытащил ее оттуда и продолжил избиение", - рассказала прокурор.
Напомним, бывший министр национальной экономики Куандык Бишимбаев до смерти избил свою супругу в собственном ресторане. Позже стало известно, что экс-министра обвиняют в истязании и убийстве. Также в ходе расследования было отдельно зарегистрировано уголовное дело по статье 432 (Укрывательство преступления) УК РК, в рамках которого был водворен в изолятор временного содержания директор "Гастроцентра".
Экс-супруга Бишимбаева Назым Кахарман сделала заявление после распространившейся в соцсетях информации о якобы попытке изнасилования их с Куандыком Бишимбаевым 10-летней дочери. По ее словам, ребенка оклеветали для дискредитации брата погибшей Салтанат.
О попытках оправдать экс-министра заявила также уполномоченный по правам ребенка Динара Закиева.
Президент поручил МВД держать дело об убийстве Салтанат Нукеновой на особом контроле.
11.03.2024, 10:15 39311
В Косшы налоговик вызывал плательщиков сдавать декларации и оформлял на них кредиты
Мошенник привлечен к уголовной ответственности
Фото: Depositphotos
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Кокшетау. 11 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Косшы сотрудник налогового органа вызывал плательщиков сдавать декларации и оформлял на них онлайн-микрокредиты, сообщает пресс-служба прокуратуры Акмолинской области.
Сотрудник налогового органа вызывал простых граждан под предлогом сдачи декларации, где в ходе встречи, получив их персональные данные и биометрические данные на камеру телефона, оформлял на них онлайн-микрокредиты и переводил денежные средства на свои счета", - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, что мошенник изобличен и привлечен к уголовной ответственности по 190-й статье Уголовного кодекса Республики Казахстан (Мошенничество).
Прокуратура области призывает граждан тщательно перепроверять всю информацию и критически относиться к предложениям незнакомых людей о совершении различных финансовых операций в онлайн-режиме", - добавили в прокуратуре Акмолинской области.
Напомним, в Казахстане внесли изменения в правила предоставления микрокредитов онлайн.
11.03.2024, 09:45 40121
Житель Шымкента выписал фиктивные счета-фактуры на 443 млн тенге
Фото: pixabay.com
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Шымкент. 11 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Житель Шымкента выписал фиктивные счета-фактуры на 443 млн тенге без фактического выполнения работ и оказания услуг, сообщает пресс-служба Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.
Преступная деятельность осуществлялась посредством 6 созданных компаний, в результате чего в государственный бюджет не поступило налогов на сумму 443 млн тенге. Приговором суда лицо было признано виновным в совершении уголовного правонарушения, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года", - проинформировали в АФМ.
Отмечается, что преступные доходы осужденного на сумму более 15 млн тенге, а также недвижимое имущество на сумму более 50 млн тенге обращены в доход государства.
Ранее фиктивные счета-фактуры на 40 млрд тенге выписали мошенники в Караганде.
09.03.2024, 18:59 68511
В Талдыкоргане работницу интернет-магазина избили на рабочем месте
Насилие предположительно совершил судэксперт из Алматы
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Талдыкорган. 9 марта. KAZAKHSTAN TODAY - После распространения в социальных сетях видео, на котором предположительно судебный эксперт из Алматы избивает женщину в Талдыкоргане, возбуждено уголовное дело.
Накануне Telegram-канал EGOV.PRESS опубликовал видео, на котором запечатлено избиение женщины. В информации под роликом отмечено, что "женщину на рабочем месте избивает человек, похожий на эксперта института судебных экспертиз Алматы".
В департаменте полиции области Жетысу отметили, что по факту хулиганства полицией возбуждено уголовное дело, сообщает Kazinform.
Установлено, что инцидент произошел 9 января в одном из интернет-магазинов Талдыкоргана. Расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит", - сообщили в региональном департаменте полиции.
Ранее сообщалось, что сотрудник акимата уволился после обвинений в избиении и преследовании алматинок. Сын бывшего акима Караганды избил мать.
Напомним, депутаты мажилиса на пленарном заседании одобрили во втором чтении изменения в законодательные акты по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей.
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В Казахстане имеют место случаи ДТП во дворах жилых домов. Жертвами безответственных водителей становятся жильцы, в том числе и дети, которые просто гуляют на придомовой территории. Считаете ли вы необходимым внести в ПДД изменения, предполагающие ограничение скорости до 5 км/ч во дворах домом?