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В Алматинской области ранее судимый сельчанин изнасиловал 13-летнюю девочку

05.11.2019, 18:07 6427
В Алматинской области ранее судимый сельчанин изнасиловал 13-летнюю девочку
Талдыкорган. 5 ноября. Kazakhstan Today - Ранее судимый сельчанин задержан за изнасилование 13-летней девочки в Алматинской области, передает Kazakhstan Today.
 
К полицейским Талгарского района 4 ноября обратилась жительница одного из дачных обществ с заявлением об изнасиловании ее 13-летней дочери. Женщина сообщила, что над девочкой надругался односельчанин, проживающий на соседней улице, сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматинской области.
 
По информации ведомства, по подозрению в надругательстве над ребенком задержан 34-летний сельчанин с криминальным прошлым.
 

Подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности за кражи и причинение средней тяжести вреда здоровью. Предварительно установлено, что подозреваемый, находившийся в алкогольном опьянении, обманным путем привел школьницу к себе домой и изнасиловал. Сейчас задержанный помещен под стражу", - уточнили в пресс-службе.

 
Расследование ведется по части 4 статьи 120 УК РК (Изнасилование, совершенное в отношении заведомо малолетней). Ход расследования взят на особый контроль Следственного управления областного департамента полиции.
 
 
 
 

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