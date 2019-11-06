В Алматинской области ранее судимый сельчанин изнасиловал 13-летнюю девочку

Талдыкорган. 5 ноября. Kazakhstan Today - Ранее судимый сельчанин задержан за изнасилование 13-летней девочки в Алматинской области, передает Kazakhstan Today.

К полицейским Талгарского района 4 ноября обратилась жительница одного из дачных обществ с заявлением об изнасиловании ее 13-летней дочери. Женщина сообщила, что над девочкой надругался односельчанин, проживающий на соседней улице, сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматинской области.

По информации ведомства, по подозрению в надругательстве над ребенком задержан 34-летний сельчанин с криминальным прошлым.

Подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности за кражи и причинение средней тяжести вреда здоровью. Предварительно установлено, что подозреваемый, находившийся в алкогольном опьянении, обманным путем привел школьницу к себе домой и изнасиловал. Сейчас задержанный помещен под стражу", - уточнили в пресс-службе.

Расследование ведется по части 4 статьи 120 УК РК (Изнасилование, совершенное в отношении заведомо малолетней). Ход расследования взят на особый контроль Следственного управления областного департамента полиции.

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