21.02.2024, 17:30 13541
Расследование дела о хищении оружия в ДП Алматы передали спецпрокурорам
Фото: Polisia.kz
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Алматы. 21 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Расследование дела о хищении оружия в департаменте полиции Алматы передали специальным прокурорам, проинформировали в пресс-службе Министерства внутренних дел Республики Казахстан.
Причастные к данному факту сотрудники полиции уволены по отрицательным мотивам и с санкции суда взяты под стражу. По указанию Генеральной прокуратуры РК дальнейшее расследование по данному делу поручено департаменту специальных прокуроров ГП", - заявили в МВД в ответ на запрос информагентства Kazakhstan Today.
Напомним, в начале февраля в пресс-службе департамента полиции Алматы сообщили, что в ходе ревизии выявлен факт недостачи оружия, изъятого по уголовным делам 2023 года. Тогда было возбуждено уголовное дело.
Позже стало известно, что ряд руководителей департамента полиции Алматы уволили по итогам служебной проверки по фактам хищения оружия.
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21.02.2024, 17:21 13926
В Карагандинской области расследуют дело о продаже ребенка
Факт торговли несовершеннолетним выявила прокуратура Осакаровского района
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Караганда. 21 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратурой Карагандинской области начато расследование по факту торговли несовершеннолетним лицом, сообщили в пресс-службе ведомства.
Школьник числился в "Цифровой карте семьи" как не посещающий школу. Проверка показала, что ребенок в областном перинатальном центре Караганды оставлен в 2011 году, будучи новорожденным, и в дальнейшем определен в детский дом "Пионерский" Осакаровского района. Прокуратурой установлено, что данные сведения не соответствуют действительности, ребенок фактически исчез, и его местонахождение не известно", - проинформировали в прокуратуре.
По указанию прокурора Осакаровского района начато досудебное расследование по статье 135 Уголовного кодекса РК (Торговля несовершеннолетними).
21.02.2024, 13:46 17226
Взявшую детей в рабство приемную мать из Улытауской области могут осудить всего на 2 года
Фото: Depositphotos
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Астана. 21 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Принуждавшую приемных детей к рабскому труду женщину из Улытауской области могут лишить свободы всего на два года, сообщил в кулуарах мажилиса заместитель министра внутренних дел Казахстана Игорь Лепеха.
По статьям "Истязание" либо "Злоупотребление правами опекуна и попечителя" - санкции до двух лет лишения свободы. В отношении органов опеки по оконченному уголовному делу следователь вынесет представление в адрес этих органов о том, что они не соблюдали свои права", - прокомментировал резонансное дело Лепеха.
Напомним, о шокирующем случае рассказала в Facebook уполномоченный по правам ребенка в РК Динара Закиева.
Усыновленных детей - девочку и двух мальчиков пять лет держали в рабстве и заставляли работать на хозяйственной ферме. Детей били, морили голодом и не давали им учиться. Издевавшуюся над детьми приемную мать задержали.
В 2023 году от семейно-бытового насилия в Казахстане погибло 69 женщин и 7 детей.
Сегодня казахстанские мажилисмены одобрили в первом чтении законопроект, защищающий права женщин и детей. В законопроекте предусмотрены: пожизненный срок за убийство малолетнего и педофилию; уголовная ответственность за причинение легкого вреда здоровью; лишение свободы за истязание несовершеннолетних и т.д.
21.02.2024, 09:55 21661
В Актау хакера приговорили к трем годам лишения свободы за взлом государственных информсистем
Факт незаконного получения персональных данных казахстанцев полностью доказан
Фото: vietnews.ru
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Актау. 21 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Актау хакера приговорили к трем годам лишения свободы за взлом государственных информационных систем, сообщает пресс-служба Комитета национальной безопасности Казахстана.
Вступил в законную силу приговор суда Актау в отношении гражданина Казахстана, который признан виновным в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных частями 3, 4 статьи 147 (Нарушение неприкосновенности частной жизни и законодательства Республики Казахстан о персональных данных и их защите), частью 2 статьи 205 (Неправомерный доступ к информации, в информационную систему или сеть телекоммуникаций) и пунктом 1 части 2 статьи 208 Уголовного кодекса (Неправомерное завладение информацией)", - проинформировали в пресс-службе.
Следствием установлено, что осужденный осуществлял неправомерный доступ к государственным информационным системам.
Факт незаконного получения фигурантом персональных данных граждан РК для дальнейшей их передачи третьим лицам за денежное вознаграждение полностью доказан", - добавили в КНБ.
Ранее сообщалось, что государственный центр информационной безопасности планируют создать в Казахстане.
21.02.2024, 08:51 23371
МВД пресекло деятельность транснациональной ОПГ по производству и распространению наркотиков
Фото: Polisia.kz
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Астана. 21 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Министерством внутренних дел РК ликвидирован канал производства и распространения синтетических наркотиков транснациональной организованной преступной группой, сообщает Polisia.kz.
В отношении трех иностранцев полицией возбуждены уголовные дела за создание, руководство и участие в транснациональной организованной группе. Подозреваемых задержали в частном доме на окраине Ерейментау Акмолинской области, где они изготавливали и хранили аналоги психотропных веществ.
Между членами группы четко были распределены роли, задачи и конкретные действия каждого участника. В нарколаборатории были установлены современные системы охлаждения, вентиляции, а также оборудование для производства "синтетики". Наркотики изготавливались в условиях строгой конспирации. Участники вводили в заблуждение соседей, практиковали выход из дома только при крайней необходимости. По периметру участка дома были установлены камеры видеонаблюдения с выводом на Wi-Fi организатора. Кроме того, был приобретен гараж для хранения сырья и готовых наркотиков, а также автомобиль. Все приобретенное имущество было оплачено по "серым" схемам и не было зарегистрировано на покупателя-иностранца", - сообщил начальник департамента имиджевой работы и внутренних коммуникаций МВД Шынгыс Алекешев.
При обыске было изъято более 12 килограммов мефедрона и свыше 17 килограммов прекурсоров.
20.02.2024, 20:41 40751
Нарколабораторию ликвидировали в Алматинской области
Фото: Polisia.kz
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Конаев. 20 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - 17 февраля сотрудники УПН ДП Алматинской области совместно с сотрудниками УП Илийского района на территории села Косозен обнаружили нарколабораторию по изготовлению синтетических наркотиков, сообщает Polisia.kz.
Начато досудебное расследование по незаконному изготовлению наркотических средств. Во время спецоперации задержан 33-летний местный житель. Он водворен в ИВС районной полиции.
В результате обыска жилого помещения и пристроек изъят полиэтиленовый пакет с порошкообразным веществом белого цвета со специфическим запахом. Экспертиза показала, что изъятое вещество является мефедроном общим весом 3 килограмма 840 граммов.
Полицейские не допустили распространения 1500 разовых доз наркотика, стоимость которых на черном рынке составила бы около 100 млн тенге.
Ранее в Караганде ликвидировали нарколабораторию. В ходе обысков изъято более 1,5 кг психотропных веществ.
20.02.2024, 16:00 49941
Толкнувшую сожителя под колеса фуры в Алматинской области женщину приговорили к 10 годам колонии
Фото: Depositphotos
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Конаев. 20 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанка, убившая сожителя, толкнув его под колеса фуры в октябре прошлого года, получила 10 лет тюрьмы, сообщили в пресс-службе суда Алматинской области.
Согласно материалам суда, в октябре 2023 года между подсудимой и ее сожителем возник конфликт в момент, когда они находились на обочине трассы в Алматинской области. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, обвиняемая толкнула мужчину под колеса грузовой автомашины.
От полученных травм он скончался на месте.
Подсудимая признана виновной в умышленном убийстве, ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет.
Приговор суда не вступил в законную силу.
Напомним, в Шымкенте задержали подозреваемую в убийстве собственных детей.
20.02.2024, 14:47 52006
В ЗКО украли более 50 млн тенге, выделенных для людей с инвалидностью
Факт установили в ходе проверки оказания услуг по перевозке автомобильным транспортом лиц с ограниченными возможностями
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Уральск. 20 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудники прокуратуры в Западно-Казахстанской области выявили растрату более 50 миллионов тенге из бюджета, выделенных в рамках государственного социального заказа, сообщает областная прокуратура.
Факт установили в ходе проверки оказания услуг по перевозке автомобильным транспортом лиц с ограниченными возможностями. Поставщиком, оказывающим услуги по перевозке лиц с инвалидностью, предоставлялись фиктивные акты оказанных услуг путем завышения количества часов и услугополучателей, тем самым приводя к необоснованной оплате бюджетных средств", - пояснили в ведомстве.
Материал передан в департамент экономических расследований по ЗКО для принятия процессуального решения по статье УК РК "Присвоение или растрата вверенного чужого имущества группой лиц по предварительному сговору".
Ранее сообщалось, что в области Ұлытау глава социального центра воровала пенсии и пособия у стариков, а в В Северном Казахстане с родителей детей-инвалидов незаконно взимали налоги.
20.02.2024, 10:18 53451
Поддельные доллары пытался реализовать гражданин Казахстана в одном из кафе Шымкента
Он задержан с поличным при сбыте поддельных денежных средств в сумме 1900 долларов
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Шымкент. 20 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Поддельные доллары пытался реализовать гражданин Казахстана в одном из кафе Шымкента. Уголовное дело по данному факту расследовано городским департаментом АФМ, сообщили в пресс-службе ведомства.
Указанный гражданин задержан с поличным при реализации поддельных денежных средств в сумме 1900 долларов банкнотами номиналом 100 долларов США. По данному факту проведено досудебное расследование, по результатам которого судом лицо признано виновным, он приговорен к 5 годам 6 месяцам лишения свободы", - говорится в сообщении АФМ.
Агентство по финансовому мониторингу призывает граждан проявлять осторожность и внимательно пересчитывать наличность.
В случае обнаружения фальшивых денег главное - не пытаться сбыть подделку. Желание вернуть свои средства может обернуться уголовной ответственностью по статье 231 УК РК. Если фальшивая банкнота обнаружена, следует немедленно обратиться по телефонам доверия АФМ РК 8 (7172) 70-84-78", - добавили в ведомстве.
Ранее сообщалось о задержании в Кыргызстане двух казахстанцев за сбыт фальшивых долларов.
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Ваше мнение
В Казахстане имеют место случаи ДТП во дворах жилых домов. Жертвами безответственных водителей становятся жильцы, в том числе и дети, которые просто гуляют на придомовой территории. Считаете ли вы необходимым внести в ПДД изменения, предполагающие ограничение скорости до 5 км/ч во дворах домом?