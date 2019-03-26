Реальный срок заключения на условный заменили механику лифта, в котором погибла молодая актюбинская телеведущая

Актобе. 28 декабря. Kazakhstan Today - Осужденный механик лифта, в котором погибла молодая телеведущая из Актобе Айзат Абдисамат, вышел на свободу спустя два месяца после оглашения приговора, передает Kazakhstan Today со ссылкой на КТК .





Изначально Жарылкасына Акжанова приговорили к 4 годам тюрьмы. Но после апелляции срок ему заменили на условный. В тюрьму Акжанова отправили за то, что он запустил неисправный лифт, где в итоге погибла женщина.





Тем не менее в суде высшей инстанции учли состояние его здоровья: мужчина попал под арест после операции на сердце. Кроме того, Акжанов полностью погасил перед потерпевшими моральную компенсацию в 2 миллиона тенге.





Напомним, 4 апреля в доме №19 в 12-м микрорайоне Актобе в лифте погибла телеведущая "Казахстан-Актобе" Айзат Абдисамат. Лифт поехал с открытыми дверьми, женщина скончалась от сдавления грудной клетки и живота, разрыва внутренних органов.





19 октября по этому делу был оглашен приговор. Директор обслуживающей компании ТОО "Жанабек Сервис" Кенен Жанабеков получил четыре года лишения свободы условно, а механик Жарылкасын Акжанов, который ремонтировал лифт, - четыре года лишения свободы, писала газета "Диапазон". Подсудимые обвинялись по части 3 статьи 306 (Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).





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