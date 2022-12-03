Республиканская палата ЧСИ прокомментировала информацию о хищении судоисполнителями более миллиарда тенге

Астана. 2 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Республиканской палате частных судебных исполнителей прокомментировали информацию о хищении судебными исполнителями более миллиарда тенге, сообщает пресс-служба палаты.
Республиканская палата в марте текущего года направила письмо в Генеральную прокуратуру о проведении проверки деятельности отдельных частных судебных исполнителей на предмет своевременности перечисления взысканных сумм взыскателям. В результате прокурорской проверки у 6 ЧСИ Карагандинской области выявлены факты неперечисления сумм взыскателям. Вместе с тем в ходе досудебного расследования указанными ЧСИ были представлены подтверждающие документы о получении денег взыскателями, в связи с чем уголовные дела были прекращены в связи с отсутствием состава преступления", - проинформировали в пресс-службе.
Также сообщается, что в отношении столичного судебного исполнителя, снявшего со счета должника 289 млн тенге и перечислившего их взыскателю по алиментам, идет судебное разбирательство по лишению лицензии.
Касательно алматинского ЧСИ, якобы использовавшего на личные цели 400 тысяч тенге, предназначенные для воспитанницы детского дома "Жанұя", факты не подтвердились, так как указанные деньги были перечислены судебным исполнителем взыскателю по неверным реквизитам, в связи с чем был возврат, но в последующем ЧСИ полностью перечислил указанную сумму", - сообщили в палате.
Отмечается, что факты, приведенные в отношении павлодарского ЧСИ, имели место в 2018 году, который в том же году был лишен лицензии.
По всем остальным фактам, указанных в представлении Генеральной прокуратуры, республиканской палатой совместно с органами юстиции проведены служебные проверки, в ходе которых хищение денежных средств не установлено, так как в материалах имелись документы, доказывающие получение взыскателями взысканных сумм", - заявили в пресс-службе.
Вместе с тем ряд судебных исполнителей были привлечены к различным видам дисциплинарной ответственности за нарушение правил ведения текущего счета.
По итогам проверки республиканская палата совместно с Министерством юстиции проводит работу законодательно-организационного характера по недопущению нарушений порядка ведения банковских счетов для хранения средств, поступивших по исполнительным производствам", - добавили в палате.
Ранее сообщалось, что частные судебные исполнители похитили более миллиарда тенге.