Родственники погибшего на пешеходном переходе в Актобе подростка: за рулем был сын депутата облмаслихата

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Очевидцы говорят, что гонялись две машины: белая и черная. До тротуара ему оставалось дойти всего пару шагов. Не дошел. Его сбил автомобиль. Удар был такой силы, что кроссовок слетел с ноги. По носкам его потом узнала мама - очевидец сняла место аварии и выложила в социальные сети", - рассказала тетя погибшего мальчика.
По ее словам, очевидцы утверждают, что автомобиль несся на высокой скорости.
Родственники погибшего школьника говорят, что за рулем внедорожника находился сын депутата областного маслихата, пишет портал "Мой город".
Напомним, 3 декабря в 21.05 32-летний водитель Toyota Land Cruiser Prado, двигаясь по улице Пацаева, напротив больницы скорой медицинской помощи на нерегулируемом пешеходном переходе не уступил дорогу пешеходу, переходящему проезжую часть дороги, и допустил наезд на несовершеннолетнего. В результате ДТП пешеход от полученных телесных повреждений скончался на месте.
Проводятся следственные действия по статье 345, части 3 УК РК "Нарушение ПДД, повлекшие смерть человека". Водитель водворен в изолятор временного содержания Актобе", - говорится в сообщении ведомства.
Тот факт, что водители двух машин устроили гонки, в департаменте полиции не подтвердили и не опровергли. Сообщили, что все проверяется, идет следствие.