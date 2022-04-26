Руководитель дома престарелых в Карагандинской области подозревается в хищении пенсий постояльцев

КАРАГАНДА. 25 АПРЕЛЯ - Уголовное дело по факту хищения пенсионных выплат и пособий постояльцев дома престарелых расследуется департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Карагандинской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По подозрению в совершении данного преступления, предусмотренного пунктом 3 части 3 статьи 190 Уголовного кодекса РК (Мошенничество), задержаны и водворены в изолятор временного содержания руководитель дома престарелых в Карагандинской области и социальный работник", - информирует пресс-служба АФМ РК.
Карагандинским областным судом в отношении руководителя санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.
В ведомстве отметили, что на содержании социального объекта находятся 90 подопечных, из которых 30 инвалидов и 60 пенсионеров.