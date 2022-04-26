Руководитель дома престарелых в Карагандинской области подозревается в хищении пенсий постояльцев

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АЛМАТЫ. 26 АПРЕЛЯ - Завершено досудебное расследование в отношении бывшего финансового директора ТОО "Kcell Solutions", который подделывал финансовые документы и незаконно выписывал себе авансы, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет с лишением права занимать руководящие должности, связанные с материальной ответственностью, сроком на 10 лет", - проинформировали в пресс-службе Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.

По данным агентства, в период 2018 - 2021 годы осужденный похитил денежные средства путем перечисления на расчетные счета 5 компаний, а также незаконно выписывал себе более 467 млн тенге.

При этом похищенные денежные средства бывший финансовый директор компании проигрывал в букмекерских конторах города Алматы.