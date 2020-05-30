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Семейная пара выращивала марихуану в квартире в Алматы

29.05.2020, 11:34 6805
Алматы. 29 мая. Kazakhstan Today - В микрорайоне Алтай, в нижней части города Алматы, семейная пара выращивала марихуану в квартире, передает Kazakhstan Today.
 
Со слов хозяина дома, выращивал марихуану он для личного потребления, однако присутствия в его организме соответствующих веществ экспертиза не показала. Зато выявило наличие наркотиков у его сожительницы, 1968 года рождения, которая изначально отрицала потребления каких-либо наркотических веществ, сообщает Polisia.kz. 
 
За употребление наркотиков женщина привлечена к уголовной ответственности по статье 296 УК РК. Владелец жилища привлечен к ответственности по статье 300 УК РК (Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества).
 

Всего 8 кустов конопли, растущие в горшках, обнаружено в доме подозреваемых. Все вещественные доказательства изъяты и переданы на соответствующую экспертизу. Никто из задержанных стабильной работы не имеет. К слову, женщина ранее была судима за особо тяжкое преступление. В настоящее время по каждому факту нарушения уголовного законодательства проводится досудебное расследование", - рассказал начальник отдела полиции при УП Турксибского района Ерлан Аянбаев.


 

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