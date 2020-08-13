Серийного мошенника задержали акмолинские полицейские

Кокшетау. 12 августа. Kazakhstan Today -29 июля в отдел полиции Аршалынского района с заявлением о мошенничестве обратился житель станции Анар. По словам сельчанина, молодой мужчина, представившись сотрудником ИП, предоставляющим услуги по отгрузке строительных материалов, взял за них 56 000 тенге, при этом подтвердив все необходимыми документами и печатями. Однако спустя некоторое время потерпевший не дождался ни обещанной работы, ни возврата денег, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает пресс-служба департамента полиции Акмолинской области, сотрудники подразделения криминальной полиции провели комплекс оперативно - розыскных мероприятий и задержали подозреваемого 25-летнего жителя столицы.

В рамках расследования уголовного дела, полицейские установили, что по такой же схеме, подозреваемый обманул еще 20 жителей села Жибек Жолы. Во всех случаях молодой человек представлялся сотрудником ИП и обещал различные услуги, связанные со строительством и стройматериалами. Сельчане передавали мошеннику требуемые суммы: от 40 000 тенге до 1 300 000 тенге.

Как оказалось, подозреваемый действительно работал в ИП разнорабочим и не имел полномочий на заключение каких-либо договоров, более того, все деньги, полученные обманом, мошенник проиграл в азартные игры.

В настоящее время по всем фактам возбуждено досудебное производство по части 3 статьи 191 УК РК (Мошенничество).

Ранее в Акмолинской области были зарегистрированы три интернет-мошенничества со снятием крупных сумм с личных счетов граждан.

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