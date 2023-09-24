Школьник попал в больницу после избиения в Туркестанской области
Фото: Кадр из видео
Туркестан. 22 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Келесском районе Туркестанской области произошла массовая потасовка среди подростков. Один из участников попал в больницу.
Массовая драка среди подростков попала на видео в Туркестанской области. На кадрах видно, как один из участников наносит удар ногой по голове школьнику. В результате чего у парня разбит нос, течет кровь. По словам автора, потасовка произошла в Келесском районе региона.
В районом отделении полиции сообщили, что массовая драка среди подростков произошла 21 сентября.
Установлено, что между двумя учениками старших классов одной из школ Келесского района произошла словесная ссора. Один из них позвал знакомого ученика старших классов соседней школы, который ударил потерпевшего школьника", - сказано в сообщении ведомства.
Пострадавший - ученик 11-го класса поступил в больницу, где на сегодняшний лень получает лечение.
По факту происшествия назначена экспертиза. Данный факт зарегистрирован по статье 293 УК РК (Хулиганство), проводится досудебное расследование", - добавили в полиции.
Как сообщалось ранее, в последнее время в Казахстане участились конфликты среди молодежи, сопряженные с особой жестокостью. На учете ОВД состоит 3924 ребенка, на внутришкольном учете - 6278 детей.
Ранее агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему "Какова, на ваш взгляд, должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?". Большинство респондентов ответило, что защитить от хулиганов помогут большие уголовные сроки (70.64%). 22,02% ответивших проголосовали за запрет на въезд в города и выселение за 101-й километр за хулиганство. 5,5% ответили: "Пусть молодежь продолжает развлекаться", и 1,83% ответили: "Мне все равно".
Напомним, в мае в результате массовой драки в Алматы пострадали несколько молодых людей, которые заступились за девушку. Один из пострадавших получил сильное сотрясение мозга, ему грозит потеря зрения. Инцидент с нападением толпы на молодых людей вызвал большой общественный резонанс.
В начале июля в соцсетях появился видеоролик, на котором запечатлено нападение на мужчину с ребенком на руках в одном из торговых центров столицы. Стало известно, что напавший на мужчину с ребенком - профессиональный казахстанский боксер. По данному факту было начато досудебное расследование по статье 293 УК РК (Хулиганство).
15 сентября в Алматы произошла очередная массовая драка среди молодежи. По словам автора, распространившегося видео, одному из участников конфликта стреляли в лицо. Участники драки задержаны.