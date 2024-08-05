Шымкентец избил жену и трехмесячную дочь: возбуждено уголовное дело

За покушение на дачу взятки оштрафован глава частной компании

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Шымкент. 1 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Межрайонным судом по уголовным делам Шымкента оглашен приговор в отношении генерального директора филиала РГП на ПХВ "Центр дезинфекции по Туркестанской области" и руководителя частной компании, - Межрайонным судом по уголовным делам Шымкента оглашен приговор в отношении генерального директора филиала РГП на ПХВ "Центр дезинфекции по Туркестанской области" и руководителя частной компании, сообщили в Агентстве РК по противодействию коррупции.





Глава филиала центра дезинфекции признан виновным в мошенничестве, подстрекательстве к даче взятки и халатности, а предприниматель в покушении на дачу взятки.





Установлено, что первый под предлогом дачи взятки должностным лицам за положительное решение вопроса по проводимой аудиторской проверке в РГП обманным путем завладел денежными средствами бизнесмена в сумме 500 тыс. тенге. Также глава центра подписал акты выполненных работ без их фактического выполнения, тем самым причинил ущерб государству на сумму 2,2 млн тенге.





Приговором суда руководитель центра дезинфекции получил три года лишения свободы, а глава частной компании оштрафован на 7,5 млн тенге.





Вместе с тем осужденные пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе.





Приговор в законную силу не вступил.



