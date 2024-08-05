04.08.2024, 12:00 54591
Шымкентец избил жену и трехмесячную дочь: возбуждено уголовное дело
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Шымкент. 4 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Шымкенте по факту избиения женщины и ее трехмесячной дочери возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба департамента полиции города.
Подозреваемый взят под стражу. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводятся следственные мероприятия", - проинформировали в полиции.
Ранее юрист Айгүл Орынбек рассказала об инциденте на своей странице в Сети.
Отметим, что случаи избиения женщин участились в Алматы и по всему Казахстану. В частности, в Алматы житель Тараза разбил телефон своей бывшей супруги, несколько раз бросив его на брусчатку, затем нанес ей рукой сильный удар в область головы, от которого жертва упала. Ранее еще на одного гражданина завели уголовное дело по факту избиения девушки в Алматы.
В Актасе на видео засняли жестокое избиение женщины около школы. Удары дебошир сопровождал оскорблениями.
Житель Павлодара избил беременную супругу брата. Спасти почти доношенного малыша не удалось.
Один из громких инцидентов произошел в Алматы весной прошлого года, когда при попытке молодых людей предотвратить избиение женщины на улице они подверглись организованному нападению группы криминальных элементов, которое привело к тяжким последствиям для здоровья одного из парней.
Резонансным стало дело об убийстве Салтанат Нукеновой в ноябре прошлого года в Астане. Супруга Нукеновой - бывшего министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева признали виновным в истязании и убийстве с особой жестокостью и приговорили к 24 годам лишения свободы. Его родственник Бакытжан Байжанов признан виновным в том, что в день убийства он совершил заранее не обещанное укрывательство особо тяжкого преступления, совершенного Бишимбаевым. Он проведет в колонии 4 года.
Ранее президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей".
новости по теме
02.08.2024, 20:39 119011
Выселил насильно супругу с детьми: брата экс-акима Шымкента арестовали на 12 суток
Фото: Pexels.com
Рассказать друзьям
Астана. 2 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Межрайонный суд по уголовным делам Астаны рассмотрел дело в отношении Марата Айтенова, брата бывшего акима Шымкента Мурата Айтенова, который выселил насильно из дома супругу и троих детей, сообщает пресс-служба суда.
Вина подсудимого доказана записью с места происшествия, заключением судебно-медицинской экспертизы и другими материалами дела. Подсудимый вину признал, чистосердечно раскаялся, собранные доказательства не оспаривал.
Приговором суда Марат Айтенов признан виновным, ему назначено наказание в виде ареста на 12 суток.
Судебный акт не вступил в законную силу.
Напомним, 15 июля во время судебного разбирательства правонарушитель свою вину не признал и обвинил супругу в том, что она "отказалась по его просьбе отдать детей, держала их за руку". Он также отрицал, что бил и оскорблял свою супругу. Тогда ему было назначено взыскание в виде ареста на 5 суток.
Кроме того, на него возбудили уголовное дело по факту нанесения бывшей супруге телесных повреждений. Он написал встречное заявление и озвучил свою позицию по ситуации.
Ранее экс-супруга Айтенова выложила в соцсетях видео выселения.
В июне в Казахстане вступил в силу закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей". В народе его прозвали "закон Салтанат" после трагической смерти Салтанат Нукеновой - жены экс-министра экономики РК Куандыка Бишимбаева. Его приговорили к 24 годам лишения свободы за истязание и убийство своей супруги. Открытый судебный процесс по делу шел прямом эфире и вызвал огромный резонанс как в Казахстане, так и за рубежом.
02.08.2024, 11:16 144436
Похищенные криптоактивы на 250 млн тенге вернули казахстанцам
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 2 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Гражданам Казахстана из-за рубежа возвращены криптоактивы финансовой пирамиды на 250 миллионов тенге, сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу РК.
Агентством с использованием современных IT-инструментов в течение 2,5 месяца ликвидирована высокотехнологичная финансовая пирамида Eolus, которая привлекала средства казахстанцев в криптовалюте", - проинформировали в АФМ.
В финпирамиду было вовлечено почти 2,5 тысячи вкладчиков в 12 регионах Казахстана.
Столичный организатор уже осужден на 6 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Похищенные средства уже переведены на спецсчет агентства и в дальнейшем будут использованы для возмещения ущерба потерпевшим гражданам", - уточнили в пресс-службе.
Отмечается, что в целях запутывания следов преступления и беспрепятственного вывода средств вкладчиков злоумышленники использовали большое количество транзитных криптокошельков, через которые проходили все финансовые потоки пирамиды. Спецподразделения АФМ, используя современные инструменты блокчейн-аналитики, отследили все транзакции и установили основные кошельки, куда стекались преступные доходы.
Ранее сообщалось, что АФМ завершило расследование по делу финпирамиды в области Улытау. Сумма ущерба и дохода от противоправной деятельности составила более 68 миллионов тенге.
02.08.2024, 10:25 147506
Через границу в Туркестанской области пытались провезти героин
Фото: КНБ РК
Рассказать друзьям
Туркестан. 2 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Туркестанской области пресекли провоз крупной партии наркотиков, скрытых в емкостях для обувного крема, сообщили в Комитете национальной безопасности Республики Казахстан.
В пункте пропуска имени Б. Конысбаева Туркестанской области пограничниками с использованием служебной собаки в большегрузной автомашине обнаружены и изъяты подозрительные вещества, сокрытые в емкостях для обувного крема. Экспертиза показала, что вещества содержат героин, общий вес которого составил 775 килограммов", - проинформировали в КНБ.
Сообщается, что стоимость обнаруженных наркотиков на черном рынке может составлять более 15 миллионов долларов США.
По подозрению в совершении данного преступления задержаны и с санкции суда взяты под стражу два иностранных гражданина. Проводится досудебное расследование", - дополнили в пресс-службе комитета.
Ранее сообщалось о ликвидации подпольной лаборатории по производству синтетических наркотиков в Туркестанской области.
01.08.2024, 18:52 186006
На казахстанской части МЦПС "Хоргос" выявили восемь подпольных казино
Задержаны 32 иностранца и шесть граждан Казахстана
Рассказать друзьям
Талдыкорган. 1 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Оперативники и пограничники КНБ совместно с АФМ пресекли деятельность восьми подпольных казино, функционировавших на казахстанской части МЦПС "Хоргос", сообщает пресс-служба комитета.
18 июля по подозрению в незаконной деятельности задержаны 32 иностранца и шесть граждан Казахстана.
При обысках изъяты игровые автоматы и столы, техническое оборудование для организации азартных игр, а также крупная сумма денег.
Департаментом экономических расследований по Жетысуской области проводится досудебное расследование по статье 307 УК РК.
Иная информация разглашению не подлежит.
Ранее сообщалось, что в Казахстане сократился объем услуг по организации азартных игр и заключению пари.
8 июля глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам игорного бизнеса, лотерейной деятельности, охраны здоровья, государственной инспекции труда, государственного контроля и исключения излишней законодательной регламентации.
01.08.2024, 17:30 188421
Задержан экс-директор ФК "Акжайык"
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Уральск. 1 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Задержан бывший директор футбольного клуба "Акжайык", сообщает пресс-служба Агентства по противодействию коррупции Казахстана.
В рамках досудебного расследования задержан бывший директор ТОО "ФК Акжайык". С санкции суда подозреваемый взят под стражу. Расследование продолжается", - проинформировали в агентстве.
Ранее сообщалось, что хищения на 57 млн тенге в рамках программы "АртСпорт" выявлены в Западном Казахстане. Экс-глава дирекции спорта подозревается в хищении 57 млн тенге. По версии следствия, подозреваемый в 2021-2022 годы похитил в общей сумме 57 млн тенге бюджетных средств. Эти средства были выделены управлением физической культуры и спорта ЗКО его подконтрольному ТОО "ФК "Акжайык".
01.08.2024, 14:50 199741
За надругательство над пятилетней девочкой в Костанайской области ответственность понесут родители несовершеннолетних насильников
Подозреваемые в изнасиловании в настоящее время находятся в региональном центре адаптации несовершеннолетних
Рассказать друзьям
Астана. 1 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель Комитета по охране прав детей Министерства просвещения Казахстана Насымжан Оспанова на брифинге в СЦК прокомментировала случай изнасилования пятилетней девочки другими детьми в Костанайской области.
По словам главы комитета, подозреваемые в изнасиловании - маленькие дети и в настоящее время они находятся в областном центре адаптации несовершеннолетних. Рассматривается вопрос об их переводе в спецшколу для индивидуальной проработки проблем.
Мама пострадавшей девочки контактирует с нашим региональным уполномоченным по правам ребенка. Мы пытаемся найти ключи подхода, потому что эта ситуация шокировала всех. Поэтому нужно понимать ее состояние, и эта работа продолжается. Касательно родителей мальчиков, в рамках Административного кодекса, безусловно, они несут ответственность", - заверила Оспанова.
Она рассказала, что все участники данного происшествия - из семей, требующих особого контроля.
Они находятся в тяжелой жизненной ситуации. Есть семьи, где злоупотребляют алкоголем. И вот в этих условиях оказываются наши дети. В частности, эти трое мальчиков, которые совершили данное преступление", - уточнила спикер.
Напомним, в Костанайской области возбудили уголовное дело по факту изнасилования пятилетней девочки. В связи с недостижением возраста для привлечения к уголовной ответственности мера пресечения в отношении подозреваемых не избиралась.
01.08.2024, 12:15 204331
Глава филиала центра дезинфекции Туркестанской области осужден за мошенничество
За покушение на дачу взятки оштрафован глава частной компании
Рассказать друзьям
Шымкент. 1 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Межрайонным судом по уголовным делам Шымкента оглашен приговор в отношении генерального директора филиала РГП на ПХВ "Центр дезинфекции по Туркестанской области" и руководителя частной компании, сообщили в Агентстве РК по противодействию коррупции.
Глава филиала центра дезинфекции признан виновным в мошенничестве, подстрекательстве к даче взятки и халатности, а предприниматель в покушении на дачу взятки.
Установлено, что первый под предлогом дачи взятки должностным лицам за положительное решение вопроса по проводимой аудиторской проверке в РГП обманным путем завладел денежными средствами бизнесмена в сумме 500 тыс. тенге. Также глава центра подписал акты выполненных работ без их фактического выполнения, тем самым причинил ущерб государству на сумму 2,2 млн тенге.
Приговором суда руководитель центра дезинфекции получил три года лишения свободы, а глава частной компании оштрафован на 7,5 млн тенге.
Вместе с тем осужденные пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе.
Приговор в законную силу не вступил.
Напомним, глава "Алматы тазалык" заплатит штраф в 81 млн тенге за взятку в 2,7 млн тенге.
31.07.2024, 13:47 253311
На пассажира автобуса напали с ножом в Конаеве
Подозреваемый задержан
Рассказать друзьям
Конаев. 31 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Конаеве на пассажира маршрутного автобуса совершено нападение с ножом, пострадавший госпитализирован.
В полиции сообщили, что по подозрению в покушении на убийство по горячим следам задержан житель Конаева.
В общественном транспорте он нанес 41-летнему мужчине ножевые ранения.
Факт покушения на убийство зарегистрирован в городской полиции. Задержанный помещен под стражу", - рассказали в полиции.
Пострадавший с диагнозом "множественные колото-резаные раны шеи и подключичной области слева" госпитализирован в многопрофильную больницу Конаева.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
04.08.2024, 12:00Шымкентец избил жену и трехмесячную дочь: возбуждено уголовное дело 04.08.2024, 16:2247176Маск предрек гражданскую войну в Великобритании 04.08.2024, 13:0046956В Алматинской области ребенок погиб от удара током 04.08.2024, 13:4545236Смертельное ДТП в Алматы: полиция возбудила уголовное дело 04.08.2024, 20:3020666Будет ли Казахстан вводить экспортную пошлину на зерновые 31.07.2024, 09:28453226Публичное обсуждение проекта решения по петиции о часовом поясе состоится в пятницу в Астане 29.07.2024, 12:58409001Более 44 млн тонн нефти добыл Казахстан в первом полугодии 29.07.2024, 13:41406586В БРИКС анонсировали собственную систему платежей, аналогичную SWIFT 29.07.2024, 14:17403811Малайзия направила заявку на присоединение к БРИКС 29.07.2024, 10:34400071Около семи тысяч километров автодорог отремонтируют до конца года в РК 31.07.2024, 09:28453226Публичное обсуждение проекта решения по петиции о часовом поясе состоится в пятницу в Астане 29.07.2024, 12:58409001Более 44 млн тонн нефти добыл Казахстан в первом полугодии 29.07.2024, 13:41406586В БРИКС анонсировали собственную систему платежей, аналогичную SWIFT 29.07.2024, 14:17403811Малайзия направила заявку на присоединение к БРИКС 29.07.2024, 10:34400071Около семи тысяч километров автодорог отремонтируют до конца года в РК
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
В Алматы вопреки протестам общественности сносят здание дома школьников № 2, а на его месте обещают построить новое. В акимате объяснили, что здание "устарело морально и технически". Считаете ли вы необходимым снос здания?