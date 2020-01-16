Кокшетау. 15 января. Kazakhstan Today - Случайный пассажир напал на водителя и угнал его автомобиль в Акмолинской области, передает Kazakhstan Today.

13 января 2020 года в полицию поступило заявление от 36-летнего жителя Атбасара об угоне на автотрассе его автомобиля Volkswagen Passat. После звонка потерпевшего полицейские объявили план "Перехват" и ориентировали наряды батальона патрульной полиции УМПС департамента полиции Акмолинской области. В результате в течение двух часов угонщик был задержан полицейскими на подъезде к Щучинску, сообщили в пресс-службе департамента полиции региона.

В ходе следствия стражи порядка установили, что злоумышленник был случайным пассажиром угнанного автомобиля. Договорившись с водителем доехать с ним до Щучинска, 29-летний пассажир напал на автомобилиста и нанес ему телесные повреждения.

После получения неожиданных ударов от пассажира владелец авто поспешил выбраться из машины", - пояснили в полиции.

Выяснилось также, что угонщик состоит на учете у психиатра.

В настоящее время по факту неправомерного завладения транспортным средством полицейскими проводится досудебное расследование по признакам преступления, предусмотренного статьей 200 УК РК (Угон).

В отношении подозреваемого назначена психиатрическая экспертиза. Автомобиль возвращен законному владельцу.

Напомним, в начале декабря 2019 года в Нур-Султане неизвестный избил водителя такси и угнал автомобиль . Позже данный автомобиль сбил двух людей на пешеходном переходе: 48-летняя женщина погибла, а 14-летний ребенок был госпитализирован в тяжелом состоянии. Виновника происшествий задержали, он находился в состоянии алкогольного опьянения, без водительских прав. Он дважды судим за грабеж и кражу, при этом у него имеется непогашенная судимость.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства