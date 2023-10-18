17.10.2023, 12:41 68406
Смертельное ДТП в Шымкенте: водителю автобуса вынесли приговор
Фото: Акорда
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Шымкент. 17 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Водителю автобуса, по вине которого в Шымкенте погибли пять человек, вынесли приговор.
Резонансный судебный процесс длился более пяти месяцев, сообщает Otyrar.
На суде интересы подсудимого представляли адвокат Бахытжан Сатыбалдиев, его супруга и родной брат. Пострадавшая сторона требовала для водителя неуправляемого автобуса сурового наказания. Однако на последнем судебном процессе родные погибших простили подсудимого. Прокурор в свою очередь запросил для водителя 8 лет лишения свободы", - сообщает телеканал.
Напомним, смертельное ДТП произошло на пересечении улиц Байтерекова и Назарбекова в апреле этого года. 49-летний Хайрулла Юлдашев забыл поставить автобус на ручной тормоз. Неуправляемый транспорт покатился с горки и наехал на стоявших у обочины людей. Три человека погибли на месте происшествия, двое, не приходя в сознание, в больнице. Выжила только 18-летняя Дарига Сейдалиева, которая осталась инвалидом.
Вина подсудимого доказана. Приговором суда он признан виновным и осужден на 5 лет. Также он лишен водительских прав на 7 лет. Удовлетворяю материальный ущерб в отношении пострадавшей стороны - Дариги Сейдалиевой", - прочитала приговор судья уголовного суда Жанат Мусирали.
Ранее водителя автобуса, устроившего смертельное ДТП в Караганде, приговорили к 9 годам лишения свободы.
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18.10.2023, 12:30 17851
Более 60 граждан Узбекистана удерживали в рабстве на кирпичных заводах в Шымкенте
Фото: pexels.com
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Шымкент. 18 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Полиция Шымкента расследует дело владельцев трех кирпичных заводов, которые удерживали в рабстве десятки граждан Узбекистана.
О незаконном удержании людей полицейские узнали от сестры одного из похищенных узбекистанцев.
Позвонила жительница Актобе и сообщила, что ее 23-летнего брата похитили в Алматы и увезли в неизвестном направлении на автомашине BMW. Женщина добавила, что ей скинули переписку между ее братом и неизвестным лицом, который угрожал молодому человеку и потребовал самостоятельно вернуться в Шымкент. Предварительно было установлено, что похищенный - гражданин Узбекистана, работал на кирпичном заводе в Шымкенте. При увольнении работодатели отказались вернуть ему паспорт и сделать расчет. Поэтому парень и сбежал в Алматы, чтобы обратиться в посольство Узбекистана за помощью", - сообщает Polisia.kz.
После получения сигнала сотрудники алматинского УБОП и управления полиции Ауэзовского района выехали в Шымкент. В ходе проведения обысков оперативники на территории двух заводов обнаружили более 60 иностранцев, все они граждане Узбекистана. Их приглашали на работу, а затем отбирали паспорта и заставляли трудиться бесплатно, угрожая расправой и периодически применяя физическое насилие.
25 иностранных рабочих находятся под опекой НПО "Сана сезим", а более 30 граждан помещены в приемник-распределитель из-за отсутствия документов, удостоверяющих личность. В полицию в отношении подозреваемых поступило три официальных заявления от иностранных граждан.
Учитывая тяжесть совершенного преступления, сотрудники подразделений управления по борьбе с организованной преступностью городов Алматы и Шымкента провели специальные совместные оперативные мероприятия. Стражи порядка задержали троих владельцев кирпичных заводов, жителей Шымкента и Туркестанской области. Двое из них родные братья", - рассказали в полиции.
Подозреваемые арестованы, в отношении них начато досудебное расследование по статьям 126 "Незаконное лишение свободы" и 389 "Самоуправство" УК РК.
Ранее сообщалось, что в Казахстане усиливают борьбу с торговлей людьми. По статистике МВД, ежегодно в республике выявляется около 90 человек, попавших в незаконную эксплуатацию, из них около 75 - женщины.
Житель Костанайской области заявил о нахождении в рабстве на протяжении 6 лет на зимовке в Карагандинской области.
Также сообщалось, что девушку взяли в рабство в частном пансионате Астаны.
18.10.2023, 11:40 19256
В Казахстане задержали занимавшуюся торговлей человеческими органами ОПГ
Фото: Depositphotos
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Алматы. 18 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане задержана преступная группа, которая занималась куплей-продажей человеческих органов для трансплантации, сообщает Polisia.kz.
Подразделениями по борьбе с организованной преступностью в Алматы, Алматинской, Жамбылской и Туркестанской областях доставлено 22 фигуранта (организаторы, медицинские работники, нотариус, реципиенты и доноры), между которыми были распределены роли по поиску реципиентов, доноров, оформлению поддельных документов и организации операций по трансплантации органов", - проинформировали в полиции.
Отмечается, что сумма сделок составляла 6-10 миллионов тенге, установлено восемь таких фактов.
Три основных организатора арестованы. По результатам обысковых мероприятий у подозреваемых изъяты денежные средства, документация, цифровые носители и другие вещественные доказательства", - сообщили в полиции.
Подчеркивается, что в соответствии с Кодексом Республики Казахстан "О здоровье народа и системе здравоохранения" купля-продажа органов и тканей человека при трансплантации запрещается.
Проводится досудебное расследование по статье 116 УК РК (Принуждение к изъятию или незаконное изъятие органов и тканей живого лица для трансплантации либо иного использования, а равно совершение незаконных сделок в отношении органов и тканей живого лица), предусматривающей максимальное наказание в виде лишения свободы до двенадцати лет с конфискацией имущества.
Напомним, масштабное задержание членов ОПГ проходит в Казахстане.
Между тем, в Казахстане не хватает доноров внутренних органов. В пересадке почек, печени или сердца нуждаются больше трех тысяч человек, но очередь практически не двигается, сообщает "Хабар 24".
Вопрос донорских органов в Казахстане стоит остро. Хирурги обычно сталкиваются с проблемой ментальности. После смерти человека, его близкие наотрез отказываются от изъятия органов для трансплантации.
17.10.2023, 14:55 64351
Земельные аферы чиновников в Таразе нанесли ущерб государству на 121 млн тенге
Должностные лица незаконно изъяли 3,56 гектара земельного участка сельскохозяйственного назначения и обменяли на два коммерческих участка общей площадью 3,56 гектара
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Тараз. 17 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Таразе за злоупотребления должностными полномочиями осуждены руководитель отдела земельных отношений горакимата и бывший заведующий сектором этого отдела, сообщает прокуратура Жамбылской области.
По информации областной прокуратуры, должностные лица незаконно изъяли 3,56 гектара земельного участка сельскохозяйственного назначения и обменяли на два коммерческих участка общей площадью 3,56 гектара.
Однако никакой нужды в изъятии участка сельхозназначения в интересах государства не было. К тому же обмен был заведомо неравноценный и повлек причинение ущерба интересам государства на сумму свыше 121 млн тенге", - уточнили в пресс-службе.
В ведомстве пояснили, что оба участка коммерческого назначения находятся на территории 14-го микрорайона и их продажа на аукционе принесла бы доход местному бюджету.
Но вместо государства прибыль получили отдельные лица: один участок площадью 1,3 гектара продан автосалону за 93 млн тенге", - рассказали в пресс-службе.
Оба чиновника признаны виновными и приговорены к 4 годам лишения свободы с пожизненным лишением права занимать государственные должности.
Решением суда земельные участки возвращены в государственный фонд.
Приговор в законную силу не вступил.
Напомним, депутат заявил о многотысячных нарушениях генпланов и бесконтрольной раздаче земли в городах.
17.10.2023, 14:29 65676
Изнасилование трехлетних сестер в Алматинской области: всплыли новые факты
Фото: Depositphotos
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Конаев. 17 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель министра внутренних дел Казахстана Игорь Лепеха сообщил, что по делу об изнасиловании двух малолетних сестер появились новые факты, но комментировать их он пока не может, передает корреспондент агентства.
На сегодняшний день возбуждено уголовное дело, проводится расследование, арестованы двое фигурантов - отчим и бабушка, сообщил Игорь Лепеха.
По его словам, пострадавшие девочки госпитализированы, они находились в медучреждении. При этом он уточнил, что их состояние плохое.
По поводу всех остальных - там есть еще вопросы, которые мы сейчас задаем своим сотрудникам. Мы сейчас проводим проверку... Есть еще кое-какие факты, которые всплыли, которые мы проверяем. Но пока я не буду комментировать эти вещи", - сказал замминистра МВД.
Напомним, в Балхаше сексуальному насилию подверглись две трехлетние сестры-близнецы. Подозреваемым оказался их отчим - муж бабушки, которая является опекуном девочек. Детский омбудсмен рассказала шокирующие подробности по делу об изнасиловании детей в Алматинской области.
Также напомним, что сразу две школьницы заявили об изнасиловании в Туркестанской области.
Кроме того, в СКО извращенца, который насиловал собственных детей, приговорили к пожизненному сроку. В Алматинской области задержан подозреваемый в изнасиловании девочки.
17.10.2023, 12:30 69066
Множество ножевых ранений нанесли девочке в Алматинской области: заведено уголовное дело
Фото: Depositphotos
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Конаев. 17 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Пятнадцатилетнюю девочку с многочисленными ножевыми ранениями нашли в поселке Узынагаш Алматинской области. По факту покушения заведено уголовное дело.
Как сообщает телеканал AstanaTV, нападавшим оказался 23-летний друг пострадавшей. Молодые люди встречались полтора года. Подозреваемый сейчас находится в изоляторе временного содержания.
Сейчас проводятся необходимые экспертизы для полного и объективного расследования произошедшего", - проинформировал заместитель руководителя Жамбылского районного отделения полиции Галым Нариманулы.
По информации телеканала, девочке была проведена операция. Сейчас ее состояние врачи оценивают как тяжелое.
Состояние пациентки оценивается как стабильно тяжелое в соответствии с перемешанной травмой и тяжестью объема проведенной нами операции. После стабилизации состояния пациентка сегодня была переведена на дальнейшее лечение в хирургическое отделение", - добавил завотделением хирургии Жамбылской центральной районной больницы Тимур Курбанбаев.
Как сообщалось ранее, в последнее время в Казахстане участились конфликты среди молодежи, сопряженные с особой жестокостью. На учете ОВД состоит 3924 ребенка, на внутришкольном учете - 6278 детей.
Ранее агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему "Какова, на ваш взгляд, должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?". Большинство респондентов ответило, что защитить от хулиганов помогут большие уголовные сроки (70.64%). 22,02% ответивших проголосовали за запрет на въезд в города и выселение за 101-й километр за хулиганство. 5,5% ответили: "Пусть молодежь продолжает развлекаться", и 1,83% ответили: "Мне все равно".
Напомним, в мае в результате массовой драки в Алматы пострадали несколько молодых людей, которые заступились за девушку. Один из пострадавших получил сильное сотрясение мозга, ему грозит потеря зрения. Инцидент с нападением толпы на молодых людей вызвал большой общественный резонанс.
17.10.2023, 11:10 71071
Свыше 800 человек погибли от домашнего насилия в Казахстане Дополнено
Фото: Depositphotos
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Астана. 17 октября. KAZAKHSTAN TODAY - За последние четыре с половиной года от домашнего насилия погибло 869 человек в Казахстане, сообщила в ходе заседания правительства министр культуры и информации Аида Балаева.
По ее словам, за указанное время зарегистрировано 2086 случаев причинения тяжкого вреда здоровью, информирует sputnik.kz.
Именно поэтому мы уделяем особое внимание комплексным профилактическим мерам. В настоящее время в стране реализуется 156 социальных проектов в рамках семейной политики на сумму 469,3 млн тенге", - отметила министр на заседании правительства.
По ее словам, 40% выделяемых средств направляется на профилактику домашнего насилия (финансирование деятельности кризисных центров неправительственных организаций), 25% - на пропаганду семейных ценностей среди молодежи, 10% - на поддержание репродуктивного здоровья, 15% - на профилактическую работу с малоимущими семьями, 10% используется для других целей, сообщает zakon.kz.
Министерством культуры и информации в рамках грантового финансирование реализуется пилотный проект по проведению психологической работы с агрессорами. Его задача - сохранение семей, снижение уровня преступлений в семейно-бытовой сфере, улучшения морально-психологического климата в семьях с привлечением экспертов кризисных центров. В первую очередь, мы ставили задачу по повышению квалификации специалистов. На сегодняшний день обучающие тренинги по работе с агрессорами прошли 70 сотрудников кризисных центров, 280 инспекторов группы по защите женщин от насилия, а также участковые инспектора пяти регионов. Вторым этапом организованы психологические и юридические консультаций для агрессоров", - сообщила Аида Балаева.
Дополнено 17.10.2023, 11.40
В ходе заседания правительства премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов отметил, что ситуация с бытовым насилием продолжает оставаться напряженной.
С начала года поступило более 74 тысяч обращений в полицию по таким фактам. В 2 раза выросло количество привлеченных к административному аресту.В регионах были созданы порядка 70 центров поддержки семьи. Там пострадавшие получают медицинскую, психологическую и правовую помощь. Однако этих центров недостаточно", - заявил глава правительства.
По его словам, в течение трех лет предполагается открытие дополнительно 97 центров.
Половина бытовых правонарушений совершается в состоянии опьянения. Нетрезвых дебоширов помещают в Центры адаптации и детоксикации и Специальные приемники для административно арестованных. Но и здесь не хватает мест для таких граждан. Хочу отметить, что отсутствует системная психологическая работа с ними, а также с их семьями. Необходимо расширять возможности "горячей линии" и телефонов доверия. Важно с малых лет прививать семейные ценности, культуру отношений и воспитания", - сообщил Алихан Смаилов.
В целом, отметил он, наше общество должно прийти к нулевой терпимости к семейным агрессорам и подобным фактам. Нельзя оставлять пострадавших наедине со своей проблемой, особенно детей, подчеркнул премьер-министр.
По его словам, в этой связи необходимо следующее:
- Министерству просвещения разработать и утвердить план открытия Центров психологической поддержки для детей в каждой области до 2025 года;
- Акиматам регионов совместно с министерствами культуры, внутренних дел и здравоохранения обеспечить открытие новых Центров поддержки семьи, а также наркологических учреждений;
- Министерству здравоохранения проработать вопрос по увеличению государственного заказа на подготовку психотерапевтов и наркологов;
- Министерствам внутренних дел и культуры необходимо организовать широкую разъяснительную работу по принятым поправкам в части ужесточения ответственности за бытовое насилие;
- Министерству культуры и информации обеспечить координацию работы в этом направлении.
Дополнено, 17.10.2023, 13.39
В 90 процентах случаев при вызове полиции по причине бытового насилия составляется административный протокол, сообщил в кулуарах правительства замглавы МВД Игорь Лепеха.
Когда мы приезжали, зачастую жертва говорила, что претензий нет, они уже помирились. До 1 июля, к сожалению, мы не могли этих лиц к ответственности привлечь и списывали все в наряд, заявление не поступало, дебошир уходил от ответственности. Зачастую после нашего отъезда скандал еще продолжался. Теперь у нас практически в 90 процентах всех материалов составлены административные протоколы", - рассказал Лепеха.
Он добавил: если раньше бытовало мнение, что по незначительным случаям вызывать полицию бессмысленно, теперь народ стал больше доверять и обращаться в полицию.
Ранее сообщалось, что за 8 месяцев текущего года в стране совершено 578 уголовных правонарушений в семейно-бытовой сфере - на 2% меньше, чем годом ранее.
Доказывать вину семейных дебоширов теперь будет полиция. Также в Казахстане появился единый телефон доверия для жертв бытового насилия и буллинга. Он внесен в перечень государственных экстренных служб.
Руководитель фонда "НеМолчи" Дина Смаилова в эксклюзивном интервью Kazakhstan Today заявила, что преступлений в отношении женщин стало больше. По ее словам, преступления за эти годы стали более шокирующими и жестокими.
Также в Казахстане участились конфликты среди молодежи, сопряженные с особой жестокостью. На учете в ОВД состоит 3924 ребенка, на внутришкольном учете - 6278 детей.
В результате участившихся случаев насилия в отношении женщин происходят конфликты и инциденты, имеющие многообразные тяжелые социальные последствия. В частности, один из последних громких инцидентов произошел в Алматы, когда при попытке молодых людей предотвратить избиение женщины на улице они подверглись организованному нападению группы криминальных элементов, которое привело к тяжким последствиям для здоровья одного из парней.
Адвокат потерпевшей стороны Айбол Туменбаев рассказал журналисту Kazakhstan Today о ходе расследования громкого дела о нападении организованной криминальной группы на защитников девушки, спасших ее от публичного унижения.
По его словам, следствие затягивается по непонятным причинам и недостаточно информирует о соответствующих действиях. Особое внимание адвокат обратил на специфическое поведение следователя УВД Бостандыкского района по делу о нападении, которое привело к тяжким последствиям.
14.10.2023, 15:38 186991
Василий Скляр запустил служебное расследование в отношении замначальника отдела полиции Павлодара
Фото: Polisia.kz
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Павлодар. 14 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Служебное расследование проведут в Северном отделе полиции Павлодара.
13 октября поступило заявление от следователя Северного отдела полиции УП города Павлодара о принятии мер к заместителю начальника этого же отдела. По моему поручению, по данному факту Департаментом полиции начато служебное расследование. Обстоятельства и причины произошедшего будут установлены в ходе проверки. По результатам служебного расследования действиям сотрудника полиции будет дана правовая оценка", - написал глава регионального департамента полиции Василий Скляр на своей странице в Facebook.
Ранее в Павлодаре после совершенного пьяным полицейским дорожно-транспортного происшествия были уволены несколько его руководителей. По факту ДТП проводится расследование.
13.10.2023, 19:05 215661
В Костанайской области начальника отдела полиции приговорили к 8 годам
На скамью подсудимых попал не только полковник, но и еще двое сотрудников полиции
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Костанай. 13 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Приговор огласили 12 октября в Денисовском районном суде. Разбирательство началось в марте 2023 года. На скамью подсудимых попал не только полковник Ербол Шошаков, но и еще двое сотрудников полиции, сообщает "НГ".
Бывшим начальнику районного отдела полиции Ерболу Шошакову, начальнику отделения местной полицейской службы Бейбитхану Байтакову, старшему инспектору патрульно-постовой службы Амиру Утегенову вменялось правонарушение, предусмотренное пунктами 1, 2 части 3 статьи 366 УК РК (Взятка, совершенная сотрудниками правоохранительных органов путем вымогательства, группой лиц по предварительному сговору).
Главы денисовских сельхозпредприятий должны были заплатить за покровительство 30 тоннами пшеницы, эквивалент стоимости которой в действующих на тот момент ценах составлял более 3 млн тенге. Все это делалось, чтобы во время уборки полицейские "не цеплялись к состоянию техники, не тормозили ее ни на поле, ни на дорогах при перевозке".
В итоге Шошаков был приговорен к 8 годам лишения свободы с отбыванием срока в учреждении средней безопасности, ему пожизненно запрещено занимать должности на государственной службе, дополнительной мерой наказания стало лишение его специального звания полковника полиции. Байтаков и Утегенов приговорены к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии средней безопасности, суд лишил их званий подполковника и капитана соответственно, им тоже пожизненно запрещена госслужба.
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Казахстан столкнулся с систематическим дефицитом электроэнергии. При этом уже сейчас наблюдается сокращение имеющихся резервов мощности. Кроме того, в стране сложилась недопустимо высокая степень износа энергооборудования. Аварии оставляют без электричества целые города. По мнению экспертов, спасением от энергодефицита на долгие годы может стать строительство АЭС. Как Вы относитесь к данной инициативе?