ДТП с автобусом в Шымкенте: появились подробности трагедии
Шымкент. 9 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Появились подробности дорожно-транспортного происшествия с автобусом в Шымкенте, жертвами которого стали пять человек.
Водитель приехал на конечную остановку, отлучился в уборную. Закрыл дверь автобуса и забыл поставить его ручной тормоз. Мы посмотрели кадры ДТП с камер в автобусе, автобус не двигался и стоял около 30 секунд. Потом начал медленно катиться вниз и сбил людей. Когда автобус остановился, двое очевидцев открыли дверь автобуса и посмотрели, нет ли никого там, автобус был пустой. Потом прибежал водитель автобуса и поставил уже на ручной тормоз. Водитель не сбегал с места происшествия, все это время находился там", - цитирует otyrar.kz директора транспортной компании Shymkent bus Азата Кайыпбекова.
Сообщается, что семьям погибших и пострадавших компания-перевозчик окажет необходимую материальную помощь.
Семьям погибших и пострадавших мы выражаем соболезнования. Мы считаем, что вчерашняя трагедия - это человеческий фактор. После ДТП требования для перевозчиков усилят. Благодаря изменениям в системе пассажирского транспорта и изменениям по отмене кондукторов мы смогли добиться того, что автобусы перестали устраивать гонки на дорогах. Также все водители в срочном порядке должны пройти переаттестацию", - заявил руководитель управления АД и ПТ Шымкента Мухтар Коканбаев.
Напомним, в Шымкенте автобус без управления водителя, выехав на полосу встречного движения, совершил наезд на 6 пешеходов, находившихся на тротуаре.
В результате ДТП две женщины и подросток погибли на месте, несовершеннолетняя девочка скончалась в реанимационном отделении.
Позже стало известно, что, несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, от полученных травм погиб еще 1 человек. Таким образом, количество жертв возросло до 5. 18-летняя девушка находится в городской клинической больнице.
Начато досудебное расследование по часть 4 статьи 345 УК РК (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами). Назначена автотехническая экспертиза на проверку исправности автобуса. Водитель водворен в ИВС.