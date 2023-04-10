В Шымкенте автобус без водителя выехал на встречку: погибли четверо человек  

Фото: Polisia.kz

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Шымкент. 9 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Шымкенте автобус без управления водителя, выехав на полосу встречного движения, совершил наезд на 6 пешеходов, находившихся на тротуаре, - В Шымкенте автобус без управления водителя, выехав на полосу встречного движения, совершил наезд на 6 пешеходов, находившихся на тротуаре, информирует Polisia.kz





По данным полиции, инцидент произошел 8 апреля примерно в 18.30 на пересечении двух улиц в районе торгового центра "Метро".





В результате ДТП две женщины и подросток погибли на месте, несовершеннолетняя девочка скончалась в реанимационном отделении. Двое находятся в больнице.





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По приезде на место следственно-оперативная группа ДП города Шымкента установила, что водитель, совершив разворот на конечной маршрута, вышел из автотранспорта и оставил автобус на ручном тормозе. В этот момент автобус по склону совершил самопроизвольное движение и наехал на пешеходов", - сообщили в полиции.





Начато досудебное расследование по часть 4 статьи 345 УК РК (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами). Назначена автотехническая экспертиза на проверку исправности автобуса. Водитель водворен в ИВС.





Ранее в результате столкновении двух автобусов в Алматы пострадали шесть человек.





Также в Караганде произошло лобовое столкновение автобусов, водитель одного из них скончался на месте происшествия. После смертельной аварии с участием двух автобусов госпитализировали 18 человек, из них четверо находились в тяжелом состоянии.





Кроме того, в прошлом году 8 ноября в Алматы произошло ДТП с участием двух пассажирских автобусов, в результате которого один человек погиб и более 20 получили травмы. По данным полиции, виновником аварии стал один из водителей, выехавший на перекресток на красный сигнал светофора.



