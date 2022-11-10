Смертельное ДТП в Алматы: версию о неисправности автобусов опровергли в "Алматыэлектротранс"

Астана. 9 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - С начала года дорожные аварии унесли жизни свыше 2 тысяч человек, и более 15 тысяч человек получили ранения различной степени тяжести, сообщает - С начала года дорожные аварии унесли жизни свыше 2 тысяч человек, и более 15 тысяч человек получили ранения различной степени тяжести, сообщает Polisia.kz

С начала месяца уже было совершено свыше 300 ДТП, где погибли порядка 60 человек и около 400 получили травмы.

Для безопасности участников дорожного движения МВД призывает всех строго соблюдать ПДД, особенно дистанцию между автомобилями, боковой интервал, скоростной режим, а также не допускать резких торможений и движений.

С ноября в северных регионах погодные условия резко ухудшаются. Так как люди не могут привыкнуть к этому сразу, напоминаем, что при движении по зимней дороге (в гололед, по свежевыпавшему снегу) важно учитывать влияние погодных условий на режимы движения, снижение видимости при осадках, а также изменение сцепных качеств дорожного полотна, увеличивающих тормозной путь автомобиля и влияющих на его управляемость. Пешеходам! Особое внимание уделить окружению, так как транспортное средство и техника не может резко остановиться. Поэтому при переходе через дорогу убедиться, что водитель вам уступает дорогу, и только после этого продолжить движение. Учитывать, что наушники, телефон и капюшоны очень мешают вниманию человека", - сказал заместитель председателя КАП МВД РК Жандос Мураталиев.