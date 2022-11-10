Смертельное ДТП в Алматы: версию о неисправности автобусов опровергли в "Алматыэлектротранс"

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Алматы. 9 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В ТОО "Алматыэлектротранс" опровергли информацию относительно неисправности тормозов автобусов, попавших вчера в ДТП.
Информация не соответствует действительности", - подчеркнули в компании.
23 сентября текущего года на маршруте № 201 был обновлен подвижной состав с увеличением количества единиц. Вместо 18 автобусов марки ЛиАЗ на линию вышли 24 автобуса марки Golden Dragon 2022 года выпуска. Данные меры были приняты в связи с многочисленными жалобами от пассажиров об увеличении интервала движения. После замены и увеличения количества автобусов интервал движения был сокращен с 12 до 6-7 минут. Данные автобусы были приобретены в мае текущего года, на текущий момент на гарантии от завода-изготовителя и в технически исправном состоянии, все технические узлы и агрегаты были исправны, также тормозная система работала исправно", - сообщили в компании.
Напомним, вчера в Алматы на перекрестке столкнулись два автобуса. В результате аварии один человек погиб и более 20 получили травмы, в том числе девятилетний ребенок.
Позже в полиции рассказали подробности происшествия.