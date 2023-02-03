02.02.2023, 12:56 17941

В результате столкновении двух автобусов в Алматы пострадали шесть человек   

Факт ДТП принят в производство сотрудниками полиции
В результате столкновении двух автобусов в Алматы пострадали шесть человек
Алматы. 2 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы 2 февраля в 08.30 на проспекте Аль-Фараби, западнее улицы Жарокова, произошло ДТП с участием двух автобусов, в результате которого, по предварительным данным, пострадали шесть человек, сообщает Polisia.kz.

Как следует из информации дежурной части местной полицейской службы, водитель автобуса Yutong 31-го маршрута, следуя по проспекту в западном направлении, предварительно, из-за несоблюдения дистанции допустил столкновение с автобусом SAZ 116-го маршрута, что стоял на остановочном комплексе", - проинформировали в полиции.



По предварительным данным, шесть человек получили телесные повреждения. Факт ДТП принят в производство сотрудниками УП Бостандыкского района.

Дополнено 02.02.2023, 12.30

Также в Павлодаре автобус сбил 10-летнего ребенка, сообщает пресс-служба департамента полиции Павлодарской области.

01.02.2023 года в 16.20 возле остановки "Садоводство "Весна", напротив поселка Железнодорожный, 53-летний водитель маршрутного автобуса № 40 совершил наезд на 10-летнего пешехода, который перебегал проезжую часть в неустановленном месте", - проинформировали в пресс-службе.


Сообщается, что в результате ДТП пешеход с травмами госпитализирован в больницу.

Ранее в Шымкенте автобус сбил ребенка на пешеходном переходе.

Также в Караганде произошло лобовое столкновение автобусов, водитель одного из них скончался на месте происшествия. После смертельной аварии с участием двух автобусов госпитализировали 18 человек, из них четверо находились в тяжелом состоянии.

Кроме того, в прошлом году 8 ноября в Алматы произошло ДТП с участием двух пассажирских автобусов, в результате которого один человек погиб и более 20 получили травмы. По данным полиции, виновником аварии стал один из водителей, выехавший на перекресток на красный сигнал светофора.

Версию о неисправности автобусов сразу опровергли в "Алматыэлектротранс". Позже стало известно, что один из водителей автобусов, попавших в аварию в Алматы, арестован на два месяца.
 
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Теги:ДТПАвтобусПострадавшиеАлматы

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02.02.2023, 11:18 20701

Дворы и улицы подтопило в Туркестанской области   Дополнено

Ведутся работы по откачке и отводу дождевых вод
Дворы и улицы подтопило в Туркестанской области
Фото: МЧС РК
Туркестан. 2 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Туркестане, Кентау и нескольких районах Туркестанской области подтопило дворы и улицы, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуация Республики Казахстан.

2 февраля с 08.00 в связи с выпадением обильных осадков в виде дождя и обильного снеготаяния в горных районах произошло поднятие уровня воды с последующим переливом воды вниз по склону, в результате в городах Кентау и Туркестан и в районах Байдибекский, Ордабасинский и Сауранский произошло подтопление дворовых территорий и улиц", - проинформировали в ведомстве.



Сообщается, что в целях недопущения подтопления домов силами ДЧС и МИО ведутся работы по откачке и отводу дождевых вод.

Задействованы более 50 спасателей, 10 единиц техники и 20 мотопомп", - добавили в ведомстве.



Дополнено 02.02.2023, 21.09

В Байдибекском районе Мынбулакского сельского округа одна из главных улиц буквально за сутки превратилась в настоящую реку. Под водой оказались дворы населенного пункта. В этом же сельском округе под водой оказался автомобиль с сидящими на его крыше людьми.

В Туркестанскую область вылетит глава МЧС Юрий Ильин. В регионе организован республиканский оперативный штаб МЧС РК. Всего на откачке и сбросе воды задействовано более 300 человек, более 50 единиц техники, 25 мотопомп, сообщила пресс-служба ведомства.


Аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды провел экстренное совещание штаба в департаменте по чрезвычайным ситуациям с целью дифференциации ситуации в Сауранском районе и других районах и городах, связанной с паводками. В совещании приняли участие руководство ДЧС и департамента полиции, руководители управлений.

Как сообщает МЧС РК, для помощи в ликвидации последствий подтоплений и проведении аварийно-спасательных работ в Туркестанскую область на помощь прибывают силы и средства службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Шымкента.

Работают телефоны горячей линии:

В Астане - 8 717 253 32 84;

В Туркестанской области - 8 725 335 78 81.

Ранее в МЧС заявили, что большинство областей Казахстана не готово к паводковому сезону.
 
01.02.2023, 15:37 47611

В Актау мебель выбросили на голову мужчине: пострадавшего прооперировали   

Позвоночник был полностью заменен имплантатом
В Актау мебель выбросили на голову мужчине: пострадавшего прооперировали
Фото: Depositphotos
Актау. 1 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Актау приехавшие столичные специалисты Национального центра нейрохирургии провели операцию пациенту с переломом шейного отдела позвоночника и повреждением спинного мозга, сообщили в пресс-службе Мангистауской областной многопрофильной больницы.

В медучреждении сообщили, что пострадавшего 39-летнего мужчину прооперировали, информирует lada.kz.

Позвоночник был полностью заменен имплантатом. Костные структуры позвоночника, сдавливающие спинной мозг, были удалены, тем самым освободили спинной мозг. Состояние после операции стабильно тяжелое. Сейчас пациент в реанимации", - заявил заведующий отделением нейрохирургии областной больницы Думан Мырзабеков.



Медики сообщили, что в ближайшее время планируется перевести пациента в отделение.

Напомним, в начале прошлой недели в 11-м микрорайоне из дома № 41 на прохожего сбросили мебель. В результате несчастного случая мужчина получил серьезные травмы. Его полностью парализовало. Правоохранители завели уголовное дело и проводят расследование.
 
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Теги:ОперацияАктауПострадавший
01.02.2023, 09:30 52226

В Павлодаре водитель трактора-погрузчика снегом потушил горящий автомобиль   

На парковке по улице Торайгырова загорелся автомобиль
В Павлодаре водитель трактора-погрузчика снегом потушил горящий автомобиль
Фото: скриншот из видео Instagram/tipavlo.dar
Павлодар. 1 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Павлодаре водитель трактора-погрузчика набрал в ковш снега и потушил горящий на парковке автомобиль.

31 января по улице Торайгырова на парковке загорелся автомобиль.


На месте возгорания автомобиля на парковке поблизости работал тракторист ТОО "Горкомхоз", набрав в ковш снега, произвел тушение подручными средствами, тем самым предотвратил распространение пожара в салон автомобиля", - проинформировали в областном ДЧС.


В ДЧС сообщили, что водителя погрузчика 1970 года рождения зовут Едыге Жумабеков.

 
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Теги:ПожарПавлодартушениеСнегТрактор
01.02.2023, 08:07 54996

В жилом доме в центре Шымкента рухнул балкон  

Инцидент произошел вчера днем
В жилом доме в центре Шымкента рухнул балкон
Фото: Otyrar.kz
Шымкент. 1 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Днем 31 января в одном из жилых домов Шымкента на пересечении проспекта Таке хана и улицы Казыбек би рухнул балкон.

По предварительной версии, обрушение произошло из-за большого количества снега и льда, сообщает Otyrar.kz.


Обломки упали на площадку перед домом, повредив при падении кондиционер на втором этаже и козырек помещения на первом.

К счастью, внизу не оказалось людей. Пострадавших нет.
 
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Теги:Шымкентбалконобрушение
31.01.2023, 21:47 69036

Крупный пожар разгорается на побережье Каспия

В связи с наступлением ночи тушение запланировано на среду, 1 февраля
Фото: пресс-служба МЧС РК
Атырау. 31 января. KAZAKHSTAN TODAY - 31 января жители Атырау почувствовали запах гари. Для выявления очагов пожара и проведения воздушной разведки был задействован вертолет МИ-874, сообщает пресс-служба МЧС РК.

Члены комиссии, состоящей из сотрудников ДЧС Атырауской области и представителей местных исполнительных органов, провели аэровизуальное обследование. В результате на побережье Каспийского моря выявлено четыре очага: три очага в 70 км в направлении Жылыойского района на предварительной общей площади 9 га и один очаг в направлении Исатайского района на площади более 200 га.

В настоящее время проводится разведка местности на предмет подъездных путей. В связи с наступлением ночи тушение запланировано на завтра, 1 февраля.

В ведомстве подчеркнули, что угрозы населенным пунктам нет.
 
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Теги:ПожарКаспийОчаги
31.01.2023, 18:49 73646

Военные спасли на пожаре жителей Уштобе

Командованием части отличившиеся военнослужащие представлены к наградам
Фото: Минобороны РК
Талдыкорган. 31 января. KAZAKHSTAN TODAY - Военнослужащие войсковой части 55078 Сил воздушной обороны Вооруженных сил младший сержант Даурен Жанибеков, рядовые Алибек Шадетов, Ильяс Низамбек, Рауан Аккемпиров и Наурыз Карабеков вытащили из горящего дома женщину с двумя детьми и пожилых супругов, сообщает пресс-служба Минобороны РК.

Инцидент произошел еще 20 января. Подробности о мужественном поступке военнослужащих стали известны только сегодня из письма представителей службы по чрезвычайным ситуациям Каратальского района Жетысуской области, поступившего в адрес командования войсковой части. В нем они выразили благодарность военнослужащим контрактной службы за решительные действия на пожаре.

В момент ЧП военные проезжали мимо дома по улице Момышулы, где из-за взрыва газового баллона в частном строении произошел пожар. Младший сержант Даурен Жанибеков, рядовые Рауан Аккемпиров и Наурыз Карабеков немедля проникли в горящий дом и вывели из огня молодую женщину с двумя малолетними детьми и пожилых супругов. В это время рядовые Алибек Шадетов и Ильяс Низамбек, рискуя жизнью, вынесли на улицу газовый баллон и накрыли подручными материалами во избежание последствий возможного взрыва.

После чего рядовой Алибек Шадетов оперативно доставил пострадавших на автомобиле в центральную районную больницу. Оставшиеся военнослужащие до прибытия пожарной команды тушили пожар и делали все возможное для локализации огня.

Понимая, что люди попали в беду и находятся в смертельной опасности, мы не могли поступить иначе. В критический момент сработали навыки, которые приобрели в ходе службы на тренировках и учениях", - объяснил мотивацию поступка рядовой Алибек Шадетов.


Военнослужащие войсковой части 55078 также не остались равнодушными к беде погорельцев. Они решили оказать посильную помощь семье в восстановлении жилья.

Командованием части отличившиеся воины представлены к наградам.

Напомним, 29 января тонущую в Каспийском море женщину спасли актауские водолазы. Спасатель-водолаз спас женщину, прыгнув с высоты 8 метров.
 
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Теги:СпасениевоенныеЛюди
30.01.2023, 15:19 105491

Третий случай гибели ребенка в частном бассейне произошел в Шымкенте  Дополнено

В июле в Шымкенте в частных бассейнах утонули двое детей
Третий случай гибели ребенка в частном бассейне произошел в Шымкенте
Фото: Depositphotos
Шымкент. 30 января. KAZAKHSTAN TODAY - Четырехлетний мальчик утонул в детском бассейне одного из фитнес-клубов Шымкента, оставшись без присмотра взрослых.

В детском бассейне утонул мальчик 2018 года рождения. Трагедия произошла в фитнес-клубе KASIET", - сообщает телеканал Otyrar со ссылкой на пресс-службу ДЧС Шымкента.


В ведомстве сообщили, что ребенок остался без присмотра взрослых и утонул во время купания в детском бассейне глубиной 1,2 метра.

Обстоятельства происшествия устанавливаются, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Это уже третий за последние 7 месяцев случай гибели ребенка в частном бассейне в Шымкенте.

Дополнено 30.01.2023, 18.22

В пресс-службе ДП Шымкента сообщили, что по данному факту сотрудниками полиции зарегистрировано уголовное дело по части 3 статьи 306 УК РК (Выпуск или продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, а равно неправомерная выдача или использование официального документа, удостоверяющего соответствие указанных товаров, работ или услуг требованиям безопасности, если эти деяния повлекли по неосторожности смерть человека).

Назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводится досудебное расследование", - добавили в департаменте.


Только в июле прошлого года в Шымкенте утонули двое детей. Одному из них был один год, другому - 6 лет.
 
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Теги:ГибельРебенокБассейнШымкент
29.01.2023, 21:25 117886

Водолазы спасли тонущую в Каспийском море женщину   

Спасатель-водолаз спас женщину, прыгнув с высоты 8 метров
Водолазы спасли тонущую в Каспийском море женщину
Фото: Depositphotos
Актау. 29 января. KAZAKHSTAN TODAY - Тонущую в Каспийском море женщину спасли актауские водолазы, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.

29 января в 15.51 на пульт дежурного поступило сообщение о том, что на побережье Каспийского моря тонет человек. Неподалеку актауские спасатели несли дежурство и уже через семь минут после звонка очевидца прибыли на место. К этому времени женщина уже стала уходить ко дну", - проинформировали в пресс-службе.



Отмечается, что спасатель-водолаз спас женщину, прыгнув с высоты 8 метров.

В спасении участвовали четверо спасателей. Экстренную медицинскую помощь женщине оказывают работники Центра медицины катастроф", - добавили в пресс-службе.


Ранее сообщалось, что в ВКО автомобиль провалился под лед. В результате утонула женщина 1950 года рождения.
 
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Теги:СпасениеКаспийженщина

 

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