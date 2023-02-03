В результате столкновении двух автобусов в Алматы пострадали шесть человек
Факт ДТП принят в производство сотрудниками полиции
Алматы. 2 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы 2 февраля в 08.30 на проспекте Аль-Фараби, западнее улицы Жарокова, произошло ДТП с участием двух автобусов, в результате которого, по предварительным данным, пострадали шесть человек, сообщает Polisia.kz.
Как следует из информации дежурной части местной полицейской службы, водитель автобуса Yutong 31-го маршрута, следуя по проспекту в западном направлении, предварительно, из-за несоблюдения дистанции допустил столкновение с автобусом SAZ 116-го маршрута, что стоял на остановочном комплексе", - проинформировали в полиции.
По предварительным данным, шесть человек получили телесные повреждения. Факт ДТП принят в производство сотрудниками УП Бостандыкского района.
Дополнено 02.02.2023, 12.30
Также в Павлодаре автобус сбил 10-летнего ребенка, сообщает пресс-служба департамента полиции Павлодарской области.
01.02.2023 года в 16.20 возле остановки "Садоводство "Весна", напротив поселка Железнодорожный, 53-летний водитель маршрутного автобуса № 40 совершил наезд на 10-летнего пешехода, который перебегал проезжую часть в неустановленном месте", - проинформировали в пресс-службе.
Сообщается, что в результате ДТП пешеход с травмами госпитализирован в больницу.
Ранее в Шымкенте автобус сбил ребенка на пешеходном переходе.
Также в Караганде произошло лобовое столкновение автобусов, водитель одного из них скончался на месте происшествия. После смертельной аварии с участием двух автобусов госпитализировали 18 человек, из них четверо находились в тяжелом состоянии.
Кроме того, в прошлом году 8 ноября в Алматы произошло ДТП с участием двух пассажирских автобусов, в результате которого один человек погиб и более 20 получили травмы. По данным полиции, виновником аварии стал один из водителей, выехавший на перекресток на красный сигнал светофора.
Версию о неисправности автобусов сразу опровергли в "Алматыэлектротранс". Позже стало известно, что один из водителей автобусов, попавших в аварию в Алматы, арестован на два месяца.