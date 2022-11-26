Смертельное ДТП с автобусами в Караганде: медики рассказали о состоянии пострадавших

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Караганда. 25 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Караганде после смертельной аварии с участием двух автобусов госпитализировали 18 человек, из них четверо находятся в тяжелом состоянии.
Благодаря четкой работе ситуационного центра тяжелые больные были распределены между стационарами. Начаты противошоковые реанимационные мероприятия в условиях операционной. На данный момент состояние больных тяжелое. Проводится интенсивная терапия", - цитирует Zakon.kz руководителя травматологического центра многопрофильной больницы имени Х.Ж. Макажанова Берика Тулеубаева.
Между тем в департаменте полиции Караганды сообщили, что участок дороги, где произошла авария с участием двух автобусов, был посыпан песком и солью, чтобы избежать обледенения.
Все обстоятельства ЧП выясняет следственная группа, сообщает ekaraganda.kz.
Напомним, в Караганде произошло лобовое столкновение автобусов, водитель одного из них скончался на месте происшествия.