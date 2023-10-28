Сорок килограммов "синтетики" изъято при ликвидации нарколаборатории в Акмолинской области  

Фото: КНБ

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Кокшетау. 23 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Департаментом КНБ по Акмолинской области во взаимодействии с органами прокуратуры и полиции в Целиноградском районе ликвидирована крупная нарколаборатория, - Департаментом КНБ по Акмолинской области во взаимодействии с органами прокуратуры и полиции в Целиноградском районе ликвидирована крупная нарколаборатория, сообщает пресс-служба Комитета национальной безопасности Казахстана.





КНБ





Как рассказали в пресс-службе КНБ, по подозрению в изготовлении и сбыте психотропных веществ задержаны трое граждан, в том числе в городах Астане и Актобе.





В ходе обысков силовики изъяли 40 кг синтетических наркотиков, более 7 тонн прекурсоров и лабораторное оборудование.





КНБ





Материалы зарегистрированы в едином реестре досудебных расследований по статье УК РК "Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов".





В ведомстве добавили, что задержанные помещены под стражу.



