Сотрудник колонии строгого режима осужден за взятку в Акмолинской области

Нур-Султан. 28 июня. Kazakhstan Today - Старшего оперуполномоченного исправительного учреждения ЕЦ-166/26 капитана юстиции Успанова Е. приговорили к лишению свободы за получение взятки, передает Kazakhstan Today.

Успанов Е. получил от осужденного взятку в сумме 574 тыс. тенге за общее покровительство при отбывании наказания", - сообщили в Антикоррупционной службе.

24 июня приговором Жаркаинского районного суда Успанов Е. осужден к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительном учреждении средней безопасности. Также осужденный пожизненно лишен права занимать должности на государственной службе и специального звания капитан юстиции.





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