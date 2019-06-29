Сотрудник колонии строгого режима осужден за взятку в Акмолинской области

Нур-Султан. 28 июня. Kazakhstan Today - Старшего оперуполномоченного исправительного учреждения ЕЦ-166/26 капитана юстиции Успанова Е. приговорили к лишению свободы за получение взятки, передает Kazakhstan Today.
Успанов Е. получил от осужденного взятку в сумме 574 тыс. тенге за общее покровительство при отбывании наказания", - сообщили в Антикоррупционной службе.
24 июня приговором Жаркаинского районного суда Успанов Е. осужден к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительном учреждении средней безопасности. Также осужденный пожизненно лишен права занимать должности на государственной службе и специального звания капитан юстиции.
Ранее сообщалось, что бывшего начальника колонии строгого режима ЕЦ-166/10 Нурлана Абена лишили звания полковника и приговорили к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Заместитель руководителя столичного департамента юстиции Рамазанов признан виновным и осужден к 9 годам лишения свободы за покушение на получение взятки в 22 млн тенге за снятие ареста со счетов ТОО. В Таразе также к длительным срокам лишения свободы приговорены экс-руководители исправительного учреждения.
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