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Сотрудника отдела департамента юстиции Алматы подозревают в получении взятки в 2 млн тенге

22.11.2019, 17:04 9046
Алматы. 22 ноября. Kazakhstan Today - Сотрудника отдела департамента юстиции Алматы подозревают в получении взятки в 2 млн тенге, передает Kazakhstan Today.
 

Антикоррупционной службой совместно с сотрудниками отдела по работе с персоналом и внутренней безопасности департамента юстиции Алматы по подозрению в совершении коррупционного преступления изобличен и.о. руководителя территориального отдела по исполнению судебных актов Бостандыкского района департамента юстиции Алматы", - сообщила пресс-служба Агентства РК по противодействию коррупции.

 
Указанное лицо подозревается в получении взятки в сумме 2 млн тенге от директора ТОО за неприменение мер по наложению ареста на имущество последнего и ненаправление материалов в органы внутренних дел по факту неисполнения судебного акта.
 
В ведомстве отметили, что процессуальное задержание не применялось в связи с полным признанием вины и ходатайством подозреваемого об окончании досудебного расследования в упрощённом производстве.
 
Окончательное решение в отношении подозреваемого с определением степени его вины будет вынесено судом.
 
Напомним, ранее Антикоррупционной службой по Алматы совместно с отделом внутренней безопасности и предупреждения коррупции Верховного cуда РК был пресечен факт взяточничества судьей Бостандыкского района. Судья была изобличена при возврате через доверенное лицо взятки в сумме $3 тыс., которые ранее получила за отсрочку принятия решения по гражданскому делу.
 

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