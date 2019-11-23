Алматы. 22 ноября. Kazakhstan Today - Сотрудника отдела департамента юстиции Алматы подозревают в получении взятки в 2 млн тенге, передает Kazakhstan Today.

Антикоррупционной службой совместно с сотрудниками отдела по работе с персоналом и внутренней безопасности департамента юстиции Алматы по подозрению в совершении коррупционного преступления изобличен и.о. руководителя территориального отдела по исполнению судебных актов Бостандыкского района департамента юстиции Алматы", - сообщила пресс-служба Агентства РК по противодействию коррупции.

Указанное лицо подозревается в получении взятки в сумме 2 млн тенге от директора ТОО за неприменение мер по наложению ареста на имущество последнего и ненаправление материалов в органы внутренних дел по факту неисполнения судебного акта.

В ведомстве отметили, что процессуальное задержание не применялось в связи с полным признанием вины и ходатайством подозреваемого об окончании досудебного расследования в упрощённом производстве.

Окончательное решение в отношении подозреваемого с определением степени его вины будет вынесено судом.

Напомним, ранее Антикоррупционной службой по Алматы совместно с отделом внутренней безопасности и предупреждения коррупции Верховного cуда РК был пресечен факт взяточничества судьей Бостандыкского района. Судья была изобличена при возврате через доверенное лицо взятки в сумме $3 тыс. , которые ранее получила за отсрочку принятия решения по гражданскому делу.

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