Сотрудницу управления культуры Туркестанской области оштрафовали на 2,2 млн тенге за коррупцию

Туркестан. 21 ноября. Kazakhstan Today - Руководитель отдела финансов управления культуры Туркестанской области осуждена за совершение коррупционного преступления, передает Kazakhstan Today.

Антикоррупционной службой Туркестанской области ранее окончено досудебное расследование в отношении руководителя отдела финансов и планирования управления культуры Туркестанской области Нысанбековой Г.А., которая подозревалась в совершении коррупционного преступления, сообщили в пресс-службе Агентства РК по противодействию коррупции.

Она подозревалась в завладении путем обмана и злоупотребления доверием денежными средствами директора ГККП "Областной центр культуры и народного творчества" в сумме 150 тыс. тенге за утверждение бюджетной заявки на 2020 год.

20 ноября текущего года приговором суда Туркестана Нысанбекова признана виновной, и ей назначено наказание в виде штрафа 2,2 млн тенге, с пожизненным запретом занимать должности на государственной службе.

Напомним, бывшего руководителя отдела земельных отношений Байдибекского района Туркестанской области подозревают в получении взятки . По информации Антикоррупционной службы региона, он собирался вернуть полученную ранее взятку в размере 400 тысяч тенге.

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