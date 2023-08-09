Совместную спецоперацию по ликвидации нарколаборатории провели силовики Казахстана и Кыргызстана  

Обнаружено и изъято 30 кг мефедрона, 2,2 тонны прекурсоров, а также оборудование для производства наркотиков

Фото: КНБ РК

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Астана. 27 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Комитетом национальной безопасности во взаимодействии с Министерством внутренних дел Кыргызской Республики реализована операция по ликвидации крупного производства психотропных веществ, распространявшихся на территории стран СНГ, сообщили в КНБ РК.





Оперативниками КНБ в процессе разработки получены сведения о функционировании крупной нарколаборатории в Кыргызской Республике. В рамках международного взаимодействия оперативная информация передана партнерам. В результате, 29 июня 2023 года МВД Кыргызстана при транспортировке готовой партии синтетических наркотиков в пригороде Бишкека задержаны лидер местного звена наркогруппы и двое его пособников", - рассказали в пресс-службе комитета.









При обыске обнаружено и изъято 30 кг мефедрона, 2,2 тонны прекурсоров, а также оборудование для производства наркотиков.





Мероприятия по вскрытию и пресечению каналов международного наркотрафика во взаимодействии с компетентными органами зарубежных стран продолжаются.





Стоит отметить, что в Казахстане синтетические наркотики, такие как мефедрон и соль, активно вытесняют традиционные наркотики. За полгода в Казахстане ликвидировано 30 лабораторий по производству "синтетики".





В июне в Генеральной прокуратуре состоялось межведомственное совещание по вопросам противодействия наркопреступности. Было отмечено, что действующая система профилактики наркомании требует пересмотра.





Согласно официальной статистике, в стране всего 18,3 тысячи наркозависимых лиц. В 2022 году от передозировки умерли 87 человек. По данным Генпрокуратуры, данные цифры не отражают действительности.





Исходя из рекомендаций ВОЗ, число наркозависимых в Казахстане может достигать 150 тысяч человек. Молодежь в расцвете сил умирает от цирроза печени, острых сердечных приступов, совершает суициды, однако не всегда устанавливается причинно-следственная связь с употреблением наркотиков. Другая проблема - это легкодоступность синтетики. Сейчас любой 12-летний школьник может купить вещество через телеграм-канал и получить его быстрее, чем доставка пиццы. Для действующей модели наркотрафика, управляемой в основном из-за рубежа, в качестве "закладчиков" привлекается наша "несозревшая" молодежь, служащая для них разменной монетой", - сообщила в своем докладе представитель Генеральной прокуратуры Альжан Нурбекова.





В связи с высоким распространением наркотиков в стране, в Казахстане хотят внедрить ежегодную проверку на наркотики среди подростков. Соответствующее предложение МВД внесено в проект Концепции обеспечения общественной безопасности.





Для справки:





Мефедрон - синтетический наркотик, относящийся к амфетаминам. Он появился сравнительно недавно, в 2008 году, но успел стать очень популярным среди подростков и молодежи. Стремительный взлет этой соли обеспечила легенда о его полной безопасности и отсутствии привыкания, пишет сайт narko-info.ru.





Молодежь выбирает этот наркотик по следующим причинам: сравнительно небольшая цена; быстрое появление ярко-выраженного эффекта, чувства эйфории, сохраняющееся длительное время; убежденность, что данный наркотик абсолютно безвреден, не приводит к абстиненции и совсем не вызывает привыкание.





Последнее утверждение является абсолютной ложью, выдумкой заинтересованных в этом людей для повышения лояльности к препарату. На самом деле стойкая психологическая зависимость формируется уже после двух-трех употреблений мефедрона.





Преодолеть тягу к психотропной соли самостоятельно бывает очень сложно, особенно если зависимый употребляет ее уже длительное время. Для эффективного лечения наркозависимого и возвращения его к нормальной жизни стоит обратиться в профессиональный реабилитационный центр.